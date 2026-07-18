Entre rugidos, caparazones y pronósticos: así son los animales que predicen la final del Mundial y arrasan en las redes

Los animales también juegan su propio Mundial. O, al menos, eso parece en las redes sociales, donde cada partido decisivo viene acompañado de un nuevo "oráculo" dispuesto a lanzar su pronóstico. Tortugas, jirafas, hipopótamos, cabras, perdices e incluso perros han convertido una sencilla elección de comida en todo un fenómeno viral que ya acumula miles de seguidores gracias a un sorprendente historial de aciertos.

Entre todos ellos, una de las grandes protagonistas ha sido Yellow, la tortuga del Sea Life de Benalmádena. Su particular método consiste en escoger entre dos raciones de brócoli identificadas con las banderas de los equipos que se enfrentan. Y, hasta ahora, el balance habla por sí solo: acertó los triunfos de España frente a Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia, convirtiéndose en uno de los talismanes inesperados de la selección. Para este domingo, día de la gran final, no ha dudado y ha vuelto a inclinarse a favor de la selección de Luis de la Fuente.

No obstante, la fiebre de los animales pitonisos no termina ahí. Fali, una jirafa del parque Terra Natura Murcia, también se ganó el cariño de los aficionados tras encadenar varios pronósticos favorables para España que terminaron cumpliéndose. Desde entonces, cada nueva elección se ha seguido con expectación en redes, donde sus vídeos han alcanzado múltiples reproducciones. En la más reciente, tampoco se lo ha pensado dos veces: su voto vuelve a ir con la Roja.

Desde Tailandia llega otra de las grandes estrellas de este torneo: Moo Deng, el hipopótamo pigmeo que ya había alcanzado fama internacional por acertar la final y el campeón de la Eurocopa 2024. En este Mundial volvió a convertirse en tendencia al anticipar una final entre Francia e Inglaterra antes de que se disputaran las semifinales, reforzando su reputación como uno de los animales más mediáticos de este peculiar universo. Para la final, a diferencia de Yellow y Fali, su balanza se inclina por Argentina.

A este listado se pueden sumar otros nombres como Taco, una perdiz que terminó decantándose por España tras varios minutos de dudas; Rubí, una cabra que fue directa hacia la opción de la selección española; o Elfi, un perro salchicha que, además de apostar por la victoria de España, se atrevió a pronosticar la final frente a Argentina.

Sea por superstición, diversión o simple curiosidad, estos improvisados "expertos" ya han conseguido que millones de personas esperen sus elecciones con casi tanta expectación como los propios partidos. Y, más allá del acierto o del azar, cada nueva predicción aviva la conversación en las redes y recuerda que el fútbol también puede disfrutarse a través de las historias más inesperadas.

Fuente: Levante - EMV