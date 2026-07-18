¿Suspendida la final del mundial entre España y Argentina? La situación empeora por contaminación
Cancelado el entrenamiento de España el día antes de la final por tormentas
El entrenamiento de España en la víspera de la final del Mundial fue cancelado debido a tormentas eléctricas que se iniciaron instantes antes de dar comienzo la sesión en Nueva Jersey. Por ello, los jugadores de la selección española llevaron a cabo una sesión de activación en el gimnasio de la Melanie Lane Training Ground de New Jersey.
En primera instancia, el entrenamiento fue aplazado minutos antes de su hora de comienzo, a las 11:00 horas locales (+4 GMT), con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento. “El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno”, informó la organización. La previsión meteorológica indicaba una 'ventana' para que los futbolistas salieran al terreno de juego durante 45 minutos, desde las 12:15 locales, pero, finalmente, las tormentas empeoraron y el entrenamiento de España fue suspendido. Pero ese no es el único inconveniente al que se enfrenta España en la final de mañana ante Argentina. El humo procedente de los incendios forestales que afectan a Canadá ha deteriorado considerablemente en las útlimas horas la calidad del aire en amplias zonas de Estados Unidos. Y esas zonas incluyen Nueva Jersey donde ya se han activado alertas tanto sanitarias como meterológicas. El Servicio Nacional de Estados Unidos que se encarga de cuestiones atmosféricas ha emitido una alerta por la calidad del aire y ha pedido que se limten las actividades al aire libre.
De hecho en la calle ya se ven muchísimas mascarillas. A última hora de hoy el nivel de calidad del aire era "insalubre" según las autoridades de Nueva York que aseguran que hay numerosas partículas que podrían poner en peligro la salud.La situación empeoró esta mañana.
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