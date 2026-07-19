Directo | España-Argentina: la Roja busca su segunda estrella

La espera ha llegado a su fin. Dieciséis años después de que Iker Casillas alzase nuestra primera Copa del Mundo al cielo de Johannesburgo, ha llegado el turno para una nueva hornada de futbolistas que se han ganado el derecho a soñar. Dani Olmo, Rodri, Oyarzabal, Lamine, Laporte y compañía buscarán esta noche en Nueva York emular a la generación de oro del balompié español. Tras una fase eliminatoria espléndida, la selección dirigida por Luis de la Fuente ha demostrado que atesora el fútbol y carácter necesarios para lograr la segunda estrella.

Enfrente, una última prueba de fuego: la selección argentina. Un conjunto, liderado por Lionel Messi, que viene dominando el fútbol sudamericano y mundial los últimos cinco años. España se las verá con la fascinante capacidad del bloque formado por Lionel Scaloni para adaptarse a las necesidades del encuentro, atravesando todo tipo de registros a lo largo de los noventa minutos.

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¿Bordará España una segunda estrella en su pecho? ¿Se despedirá Messi a lo grande del fútbol de primer nivel? Quédate a vivir con nosotros esta apasionante noche futbolística.

Scaloni se funde en un emotivo abrazo con Messi. / Agencias Pase lo que pase hoy, Messi ya es inmortal Pase lo que pase esta noche, Leo Messi ya es inmortal. Si no lo era ya tras la consecución del Mundial de Qatar, su actuación en esta Copa del Mundo -- con 8 goles y 4 asistencias -- lo ha elevado al Olimpo histórico de este deporte. Su desempeño contra Inglaterra, donde se echó el equipo a la espalda en unas semifinales de Mundial como si en vez de 39 años fuera un debutante, ha quedado ya por siempre grabado en la retina de los amantes del fútbol. Por desgracia para España, al capitán albiceleste se le ha visto completamente liberado de toda presión en el torneo. Y Messi, jugando relajado y para Argentina, es un peligro constante.

Argentina, capaz de sobrevivir al peor infierno El Mundial de Argentina no puede ser calificado, ni mucho menos, de brillante. Tras una fase de grupos poco exigente, todos sus rivales la han puesto en aprietos: Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra tuvieron contra las cuerdas a los de Scaloni. Sin embargo, después de dos Copa América y un Mundial, nadie puede dudar a estas alturas del arrojo, fortaleza y espíritu de este equipo argentino, que le ha valido para dar la vuelta a situaciones que parecían irrevocables.

Pedro Porro celebra su gol ante Francia Ni Mbappé, ni Olise, ni Dembelé: Pedro Porro El último rival en sucumbir al poderío español fue Francia, el pasado martes. Una selección gala plagada de estrellas no pudo ante el fútbol total que propusieron los futbolistas españoles. Y, en medio de Mbappé, Dembelé u Olise, un lateral derecho extremeño brilló más que nadie. Con una actuación magistral, Pedro Porro sentenció a Francia culminando una extraordinaria posesión de España.

La Roja de los 'sin nombre' La Selección es un equipo, en el más puro sentido de la palabra. Sin su gran estrella, Lamine Yamal, participando a su mejor nivel, han sido otros jugadores como Marc Cucurella, Dani Olmo, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal o Pedro Porro los que han dado un paso al frente. España no brilla por sus individualidades. Brilla por practicar un fútbol coral capaz de anular a cualquier equipo del mundo.

España, de menos a más Tras una fase de grupos que sembró dudas en torno a la Roja, la selección española ha respondido a las expectativas a partir de dieciseisavos de final. Austria, Portugal, Bélgica y Francia han sido testigo de la progresión de un equipo que, sin grandes actuaciones individuales, ha sabido ir mejorando su nivel fase a fase.