Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

BALONCESTO

Suspenden a una entrenadora de la WNBA por llamar "especie protegida" a una jugadora

De acuerdo a medios locales, la expresión se utiliza en Australia para referirse a deportistas que reciben un trato de favor por parte de los árbitros

Sandy Brondello, entrenador de baloncestoq

Sandy Brondello, entrenador de baloncestoq / 'X'

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Sandy Brondello, la entrenadora de las Toronto Tempo de la WNBA, fue sancionada este sábado con un partido de suspensión por llamar "especie protegida" a la jugadora Angel Reese, de las Atlanta Dream, durante un partido el viernes.

"La WNBA espera que todos los entrenadores y miembros del personal de los equipos mantengan los más altos estándares de profesionalidad y respeto que son fundamentales para nuestra liga", dijo en un comunicado la liga.

Brondello, que también es la seleccionadora de Australia, llamó a Reese "especie protegida" tras una falta sobre la jugadora afroamericana en la derrota de las Tempo por 92-111, unas palabras que generaron un gran revuelo.

Tras el incidente, Reese publicó en la red social X el mensaje "¿A alguien le sorprende?", citando la cuenta de Brondello y acompañándolo de un emoji de payaso. Este sábado, Brondello se disculpó públicamente con Reese con un mensaje en redes sociales: "Angel, lo siento. Anoche, en la emoción del momento, utilicé una expresión que no debería haber utilizado y asumo toda la responsabilidad por ello".

"Mi frustración era con el arbitraje, pero mis palabras pusieron injustamente el foco en ti. También entiendo que mis palabras tuvieron un impacto mayor del que pretendía, especialmente entre las mujeres negras de nuestra liga, y lo siento profundamente", añadió.

Noticias relacionadas

De acuerdo a medios locales, la expresión "especie protegida" se ha utilizado en Australia para referirse a deportistas que reciben un trato de favor por parte de los árbitros. Brondello cumplirá el partido de sanción, en el que también está suspendida de salario, este próximo martes en el duelo entre las Tempo y las Las Vegas Aces.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
  2. Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
  3. Sergio Finca, el asturiano que interpretará el himno de España en la final del Mundial: “Es una gran oportunidad para nuestras vidas
  4. Siete de cada diez multas por no respetar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones son para conductores de fuera de Oviedo
  5. Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría
  6. La compleja situación de una departamento clave del Principado: la prolongación de la baja de la consejera de Derechos Sociales abre la puerta a cambios
  7. ¿Suspendida la final del mundial entre España y Argentina? La situación empeora por contaminación
  8. Gijón se entrega a la magia de los drones y del eclipse: 'Cada año es mejor

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

El actor Jesús Castro y su pareja ponen fin a su relación meses después de convertirse en padres de mellizos

El actor Jesús Castro y su pareja ponen fin a su relación meses después de convertirse en padres de mellizos

Gabriela Guillén contradice a la hija de Bertín Osborne sobre el esperado encuentro con su hijo: "No está hablado"

Gabriela Guillén contradice a la hija de Bertín Osborne sobre el esperado encuentro con su hijo: "No está hablado"

Teresa Rivera insiste en que Paquirri quería separarse de Isabel Pantoja y avisa: "Ya no tengo miedo de nada"

Teresa Rivera insiste en que Paquirri quería separarse de Isabel Pantoja y avisa: "Ya no tengo miedo de nada"

La inesperada reacción de Kiko Rivera a las revelaciones de su tía Teresa Rivera sobre el matrimonio de sus padres

La inesperada reacción de Kiko Rivera a las revelaciones de su tía Teresa Rivera sobre el matrimonio de sus padres

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

El asturiano Hugo Castejón la lía en las redes sociales con su canción 'Se Va Pal Club'

El asturiano Hugo Castejón la lía en las redes sociales con su canción 'Se Va Pal Club'
Tracking Pixel Contents