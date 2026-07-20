Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

En Directo

MUNDIAL 2026

España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

La celebración del triunfo en el Mundial será este lunes, de 18:00 a 23:00 horas en Cibeles y su entorno y las previsiones es que se acerque más de 60.000 personas a celebrar la victoria con la selección español

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e / Alberto Paredes / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Olaya González

José Luis Escudero

Madrid

La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a Argentina, será recibida este lunes por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente.

Sigue aquí en directo todos los actos de celebración de la victoria de España en el Mundial.

Fuente: El Periódico

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
  2. La concejala de Festejos de Oviedo habla de San Mateo: 'Si hubiésemos sido sectarios, Rodrigo Cuevas no actuaría
  3. El suelo del Chas recibe una oferta millonaria de unos inversores para dedicarlo a fines no deportivos
  4. Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría
  5. La Ronda Sur, a un paso de convertise en bulevar que coserá la vieja fractura entre barrios de Oviedo
  6. La venta de Rahim da fuerza al Oviedo en el mercado
  7. Estos son los dos barrios de Avilés que se han convertido en los más caros para vivir: la escasez de pisos, clave en el alza de precios
  8. ¿Suspendida la final del mundial entre España y Argentina? La situación empeora por contaminación

La tecnología cuántica llega a las bases de datos: podría convertir las horas en minutos

La tecnología cuántica llega a las bases de datos: podría convertir las horas en minutos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina portátil de terraza más barata del mercado: estable y duradera gracias a su estructura de acero

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina portátil de terraza más barata del mercado: estable y duradera gracias a su estructura de acero

Feijóo critica el intento de sabotaje de la emisión de la final del Mundial en Bilbao: "Al totalitarismo se le planta cara"

Feijóo critica el intento de sabotaje de la emisión de la final del Mundial en Bilbao: "Al totalitarismo se le planta cara"

Langreo invertirá 814.000 euros en contratar a 28 desempleados

Langreo invertirá 814.000 euros en contratar a 28 desempleados

VÍDEO: La victoria de España desata la locura en la pantalla gigante de Piedras Blancas

Adiós a todas las multas de 200 euros y a las etiquetas del cristal delantero del coche: la Justicia anula una de las sanciones más polémicas

Adiós a todas las multas de 200 euros y a las etiquetas del cristal delantero del coche: la Justicia anula una de las sanciones más polémicas

Sánchez sella la plena reconciliación con Argelia con el gas como pieza clave bilateral

Sánchez sella la plena reconciliación con Argelia con el gas como pieza clave bilateral

La multa de 500 euros que están a punto de recibir los conductores tras lo ocurrido en las últimas horas en las carreteras: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras la tasa 0,0

La multa de 500 euros que están a punto de recibir los conductores tras lo ocurrido en las últimas horas en las carreteras: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras la tasa 0,0
Tracking Pixel Contents