Graviteo cierra exultante su estreno con tres días de deporte urbano y pensando ya en su segunda edición

El festival Graviteo puso este domingo el punto final a su primera edición tras convertir durante tres días, del 17 al 19 de julio, el Circuit de Barcelona-Catalunya en un gran escaparate de los deportes urbanos por el que pasaron casi 15.000 personas. Escalada, skate, scooter, roller, marcha nórdica, duatlón y una amplia programación cultural convivieron en un evento gratuito que reunió a deportistas de más de una treintena de países, aficionados y familias en un formato que acercó la competición de élite al público.

Organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat-Generalitat de Catalunya, la Fundación Deporte Joven, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, GRAVITEO combinó competiciones internacionales y nacionales con música en directo, DJs, gastronomía y actividades para todos los públicos. “El éxito de Graviteo confirma el interés del público por las disciplinas urbanas y la escalada. Ha sido un éxito absoluto tanto a nivel deportivo como cultural”, afirman desde la organización. “Tal ha sido la acogida que del 18 al 20 de septiembre Graviteo celebrará la segunda edición del festival en A Coruña”, anunciaron.

Convivencia de disciplinas

Uno de los grandes valores añadidos de la primera edición del festival fue precisamente su ubicación. El Circuit de Barcelona-Catalunya, habitual sede de la Fórmula 1 y MotoGP, mostró su capacidad para albergar disciplinas alejadas del motor gracias a la instalación de un skatepark, una half pipe, muros de escalada de velocidad y boulder, además de acoger pruebas sobre el propio trazado como el Campeonato de España de Marcha Nórdica y el duatlón. El recinto se convirtió además en un atractivo turístico para muchos visitantes, que aprovecharon la cita para recorrer un escenario habitualmente reservado a las grandes competiciones automovilísticas.

La convivencia entre disciplinas fue otra de las señas de identidad de GRAVITEO . Escaladores, patinadores y riders compartieron espacios durante todo el fin de semana, favoreciendo el intercambio entre comunidades deportivas que habitualmente compiten por separado. Esa mezcla permitió que aficionados de un deporte descubrieran otros, consolidando uno de los principales objetivos del festival: acercar los deportes urbanos a nuevos públicos.

Alto nivel competitivo

La competición puso el broche al evento con un nivel muy elevado en todas las disciplinas. La escalada concentró algunas de las pruebas más destacadas del fin de semana con el Campeonato de Europa de Boulder y la competición continental de velocidad, que reunieron a buena parte de la élite europea. Mientras que el skate y el scooter desplegaron su máximo nivel en sus respectivas pruebas del Campeonato de España.

Más allá de los resultados, Graviteo reunió durante el fin de semana a más de 700 deportistas repartidos entre cerca de una decena de disciplinas, consolidándose como uno de los mayores encuentros de deportes urbanos celebrados este año en España. La proximidad entre atletas y espectadores fue una de las imágenes más repetidas del festival, con continuas sesiones de fotografías, firmas de autógrafos y encuentros informales que permitieron eliminar barreras entre los competidores y el público.

Un éxito institucional

Las instituciones implicadas realizaron un balance muy positivo de esta primera edición. El secretario general del Departament d'Esports de la Generalitat, Abel García, destacó la capacidad del Circuit para acoger eventos más allá del motor y poner en valor deportes que requieren infraestructuras muy específicas. En la misma línea, el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Bernat Clarella, subrayó la importancia de que los escaladores españoles hayan podido competir en casa en una prueba internacional y adelantó que la organización ya trabaja en futuras ediciones como la que tendrá lugar en A Coruña en el mes de septiembre. También el presidente de la Real Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, valoró el estreno de Graviteo como el nacimiento de un proyecto llamado a convertirse en una referencia nacional de los deportes urbanos gracias a la colaboración entre instituciones y federaciones.

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Tras tres días de competición, cultura urbana y convivencia entre disciplinas, GRAVITEO se despide de su primera edición dejando al Circuit de Barcelona-Catalunya una imagen poco habitual: la de miles de personas disfrutando del skate, la escalada o el scooter allí donde normalmente rugen los monoplazas y las motocicletas. Un estreno que aspira a consolidarse en el calendario de los deportes urbanos en los próximos años.

Fuente: Sport