Mundial 2026
El 'show' de Keyne, hermano de Lamine, durante la celebración de la final: la gorra de policía, bailoteo y la red de la portería
El pequeño saltó al césped para celebrar junto a los jugadores la conquista de la segunda estrella
Xavi Espinosa
España se proclamó campeona del mundo tras vencer a Argentina en la final, por 1-0. El único tanto, obra de Ferran Torres, le sirvió a la selección para colocarse la segunda estrella en la camiseta. Fue un momento histórico y cuando el arbitró decretó el final del partido, la emoción se apoderó de los jugadores.
Lamine entre lágrimas, Rodri repartiendo abrazos y Luis de la Fuente sin separarse con su cuerpo técnico. La alegría fue máxima y tras levantar el trofeo de la Copa del Mundo, las familias de los jugadores bajaron al césped para celebrar la victoria.
¿Dónde estaba Keyne?
En ese preciso instante, todas las cámaras enfocaban a un protagonista. Ese era Keyne, hermano pequeño de Lamine Yamal con 4 años, que durante el Mundial ya había acaparado la atención de la gente por sus celebraciones en las gradas, cuando lo enfocaba la realización o por sus bailes con Lamine.
Pues el chico iba acompañado de la madre de Lamine, Sheila, y su primo y amigo, inseparables. Junto a ellos, Inés, la pareja de la estrella de Rocafonda, que ya es campeón del mundo.
Sobre el césped, Keyne protagonizó un recital. Primero, se cruzó todo el campo para abrazar a su hermano, con una red de la portería en la mano que había cogido anteriormente. Con la propia red, cogió el trofeo de la Copa del Mundo y el balón Trionda, para hacerse una foto con su hermano sobre unos escalones.
Keyne, luego, se marchó a la 'pata coja' con Sheila y no paró de corretear, bailar y hasta se subió al escenario, solo, para simular que era campeón del mundo. Lo mejor: cuando saludó a un policía y le chocó la mano. Éste le puso su sombrero en la cabeza. También llevaba una gorra con dos estrellas (simulando los dos Mundiales), de la marca TwoJeys. Para terminar, simuló un penalti. Un espectáculo.
Incansable y divertido
El '10' del Barça está muy feliz de que su hermano esté disfrutando por todo lo alto del Mundial: "Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos. Es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo".
"Lo que pasa es que yo lo veo siempre en casa. Está allí y hace tonterías, empieza a bailar, parece un hombre en el cuerpo de un niño y me encanta pasar tiempo con él, me lo paso muy bien", concluyó. En la final, hasta apareció con otra gorra, sí otra (van tres) de la Patrulla Canina, una serie de dibujos animados.
Fuente: Sport
- La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
- La concejala de Festejos de Oviedo habla de San Mateo: 'Si hubiésemos sido sectarios, Rodrigo Cuevas no actuaría
- El suelo del Chas recibe una oferta millonaria de unos inversores para dedicarlo a fines no deportivos
- Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría
- La Ronda Sur, a un paso de convertise en bulevar que coserá la vieja fractura entre barrios de Oviedo
- La venta de Rahim da fuerza al Oviedo en el mercado
- Estos son los dos barrios de Avilés que se han convertido en los más caros para vivir: la escasez de pisos, clave en el alza de precios
- ¿Suspendida la final del mundial entre España y Argentina? La situación empeora por contaminación