GRAVITEO se lanza a por el ‘psicobloc’ para su segunda edición

La celebración de la primera edición del festival GRAVITEO en el Circuit de Barcelona-Catalunya este fin de semana ha permitido comprobar el buen momento que atraviesan las disciplinas de deportes urbanos y escalada. El éxito de la edición inaugural del festival ha sido tal, que el próximo 18 de septiembre volverá a abrir sus puertas esta vez en A Coruña con nuevas citas de las principales competiciones nacionales e internacionales de deportes urbanos y propuestas para todos los públicos.

El escalador Chris Sharma, uno de los grandes referentes mundiales de la escalada deportiva, ejerció como padrino del evento y anunció que en el caso de la cita gallega, el tema principal del evento será el ‘psicobloc’. Esta modalidad de escalada se caracteriza por practicarse sin cuerda sobre acantilados donde el mar actúa como única red de seguridad. “En Galicia tendremos un gran evento de psicobloc. Va a ser espectacular, porque se escala sin cuerdas sobre el mar”, dijo el embajador el pasado fin de semana a SPORT en el Circuit de Catalunya-Barcelona.

Sharma en GRAVITEO durante una activación / JORDI COTRINA

Esta modalidad de escalada nació en Mallorca en los años 70 y cada vez está ganando mayor notoriedad en España. “Es muy atractiva porque el escalador está solo sobre el acantilado, sin seguros y si cae, cae al mar. Es mi modalidad favorita y me parece la forma más espectacular de presentar este deporte al público”; asegura el propietario de tres rocódromos en España que llevan su apellido (Sharma Climbing). El psicobloc combina la exigencia física con un gran componente psicológico al escalar sobre el agua y de ahí que se haya hecho tan popular en poco tiempo pero que solo se pueda practicar en enclaves concretos como el de la costa gallega.

“Al final el ‘psicobloc’ mezcla caídas espectaculares con algunas de las características del boulder con las de la dificultad. Es realmente un deporte muy completo”, añade Sharma. Precisamente en Barcelona, los deportistas participaron en el Campeonato de Europa de Búlder y la Copa de Europa de Velocidad como principales espacios de entrenamiento y competición, pero la voluntad de dar voz a todos los deportes urbanos ha llevado a la organización a apostar por otras modalidades distintas en las ediciones futuras para dar paulatinamente cabida a muchas más disciplinas. Esta implicación que refleja el compromiso de Prensa Ibérica y Chris Sharma con el desarrollo de la escalada de alto nivel y con el crecimiento de este deporte en España.

Chris Sharma, uno de los precursores de la escalada / JORDI COTRINA

La temporada ideal para practicar el ‘psicobloc’ abarca desde finales de la primavera hasta principios del otoño, cuando la temperatura del agua es más agradable y por ello tendrá lugar el fin de semana del 18 al 20 de septiembre en Galicia. España, que es además la cuna mundial de este deporte, cuenta con acantilados perfectos para practicar esta disciplina que puede llegar a presenciar caídas verdaderamente espectaculares. La técnica de entrada al agua es clave para no sufrir daños. En ese sentido, ante una caída desde gran altura (más de 10 metros), lo ideal es hundirse como un cuchillo en lugar de impactar de plano, ya que el agua puede comportarse como una superficie dura.

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"Me he dedicado a esto durante más de 30 años y para mí es muy especial seguir formando parte de las siguientes evoluciones de la escalada y de desarrollar modalidades distintas", afirma el escalador. La elección de Galicia responde también a las características naturales de su litoral, que reúne paredes rocosas sobre el mar idóneas para la práctica de esta disciplina y permitirá trasladar la competición a un entorno natural estrechamente ligado al origen y la esencia del ‘psicobloc’.