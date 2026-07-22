Borja Iglesias, una "superestrella" también en redes sociales

La victoria mundialista de la selección española trasciende más allá de lo meramente deportivo, además de la réplica de la copa y el anillo conmemorativo los campeones del mundo han tenido una gran repercusión en sus redes sociales. Borja Iglesias no ha sido menos, su honestidad y su personalidad tan atrevida le han convertido en uno de los jugadores más queridos de La Roja y así lo demuestran sus números en las plataformas digitales.

En Instagram, los 510.000 seguidores que tenía el 30 de mayo cuando comenzó la concentración para el Mundial se han convertido en 790 mil a 21 de julio, en Tiktok, donde el santiagués publica vídeos más improvisados, también ha crecido de los 460 mil a finales de mayo a los 621 mil tras la celebración del título, un 35% más que antes de la cita en Norteamérica. Además del éxito mediático el gallego se ha embolsado los 750.000 euros como premio económico por convertirse en campeón del mundo.

El delantero es mucho más que un jugador de fútbol. El 'Panda' siempre ha sido uno de los pioneros en alzar la voz en el vestuario profesional para defender causas sociales y mostrar sin tapujos sus principios. Pese a su escueta participación deportiva en el Mundial —donde apenas sumó un minuto en la victoria de octavos de final frente a Portugal—, el ariete gallego se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas de la selección de Luis de la Fuente durante todo el campeonato.

A través de un uso natural y directo de plataformas como TikTok o Instagram, Borja ha humanizado la figura del deportista de élite: responde comentarios sin intermediarios, comparte sus gustos musicales y aborda temas tabú como la salud mental o la diversidad con una madurez poco habitual en deportistas de primer nivel, incluso se animó a hacer de DJ en la celebración de la selección del pasado lunes 20 en Madrid.

Esta autenticidad ha provocado un auténtico "efecto llamada" entre aficionados y jugadores creando una corriente de simpatía y respeto que va mucho más allá de los colores de un equipo y del propio deporte. Diversas personalidades del país han mostrado su cariño al compostelano a lo largo de todo el torneo, los más populares ha sido Javier Bardem y Penélope Cruz se han dejado varias ocasiones previas a lo largo del torneo con Borja y le han mostrado su cariño y respeto por su defensa de los derechos colectivos y representar la diversidad de España.

El Celta, también beneficiado

El Celta también se ha visto beneficiado por este empuje mediático. Iglesias nunca ha ocultado su arraigo con la entidad viguesa y, en esta segunda etapa en Balaídos, se ha consolidado como uno de los más querido por el celtismo. Con su triunfo, el club olívico suma el primer campeón del mundo a su historia, catapultando la marca celeste en la escena internacional.

Pese al inicio de la pretemporada y los anuncios de los traspasos, las publicaciones más populares del club en redes han sido las que tenían como protagonista al 'Panda'. Así lo ha notado también la entidad en el número de seguidores en Instagram, que a inicios de la concentración del mundial contaba con 680.000 seguidores y tras la victoria de la selección han alcanzado los 700 mil, pese a ser uno de los meses de menos actividad debido al parón por selecciones.

La victoria mundialista también ha supuesto un beneficio económico para el club que ingresó 4.300 euros por cada día que uno de sus jugadores estuviera concentrado con su selección en el mundial, Borja Iglesias ha estado en la concentración desde el inicio de la cita el 11 de junio hasta la final de la misma el pasado 19 de julio. Por su parte, Carl Starfelt, el otro celeste citado por su selección, no tuvo tanto éxito como el santiagués, la andadura de Suecia en el torneo acabó el 30 de junio tras su derrota contra Francia en dieciseisavos de final, la participación del central sueco se tradujo en 3 minutos residuales en el empate ante Japón en fase de grupos.