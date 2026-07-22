Laura Fuertes viene pegando fuerte

Porque, como insiste, en el ring la cabeza suele golpear más fuerte que los puños. Con Laura, que tiene una maravillosa cabeza, hablamos:

Pregunta. Te has convertido en una de las grandes referencias del boxeo femenino español. ¿Cuál ha sido el momento que más te ha marcado?

Laura Fuertes. Deportivamente, sin duda, la medalla de bronce en el Mundial de 2022. Fue la primera medalla que conseguía una mujer española en un Campeonato del Mundo de boxeo. Romper esa barrera fue cumplir un sueño y también el impulso para seguir entrenando con todavía más ganas y aspirar a nuevos retos.

P. El boxeo exige una enorme fortaleza física, pero también una gran preparación mental. ¿Qué pesa más?

L. F. Las dos son fundamentales. Entrenamos seis días a la semana, unas cuatro horas diarias, y además tenemos que mantenernos en una categoría de peso, algo que muchas veces se olvida. Pero, si tengo que elegir, me quedo con la parte mental. Puedes estar físicamente al cien por cien, pero si la cabeza no acompaña no vas a rendir. En los momentos decisivos, cuando toca sacar fuerzas en el último asalto, es la mente la que marca la diferencia.

Laura Fuertes 3 / Cedida

P. ¿Qué has aprendido sobre ti gracias al boxeo?

L. F. Que la confianza en una misma se trabaja igual que la preparación física. Cuando estás bien psicológicamente eres capaz de exigirte mucho más y de responder mejor cuando llegan los momentos difíciles.

P. ¿Las nuevas generaciones de boxeadoras tienen hoy más oportunidades que cuando tú empezaste?

L. F. Estoy convencida de que sí, y espero que siga siendo así. Cuando llegué al boxeo apenas conocía referentes femeninos. Todo cambió cuando la Federación Española de Boxeo decidió apostar por el equipo femenino y entidades como Iberdrola apoyaron ese proyecto. Gracias a esa apuesta muchas pudimos cumplir sueños como competir en unos Juegos Olímpicos. Ahora el boxeo femenino tiene mucha más visibilidad. Se habla más de él y eso hace que las niñas que empiezan encuentren referentes con facilidad. En mi gimnasio de Gijón veo niñas de cinco o seis años entrenando, adolescentes que quieren empezar y también mujeres adultas que descubren este deporte. Eso demuestra que algo está cambiando.

Respetamos muchísimo al rival porque sabemos el sacrificio que hay detrás: los entrenamientos, la preparación, la dieta, el esfuerzo para dar el peso...

P. En ese crecimiento, el respaldo de entidades comprometidas con la igualdad ha sido decisivo.

L. F. Totalmente. Si no hubieran apostado por nosotras cuando nadie lo hacía, muchas de las cosas que hemos conseguido no habrían sido posibles. Al principio estábamos lejos de otras potencias internacionales, pero teníamos muchísimas ganas de aprender y de crecer. Ese apoyo nos permitió demostrar que podíamos competir al máximo nivel y abrir el camino para las que vienen detrás.

P. ¿Quiénes son tus grandes referentes?

L. F. Siempre digo que esto depende de cada uno, pero para mí los mejores son Vasiliy Lomachenko y Katie Taylor. Cuando empecé veía muchísimos vídeos de los dos e intentaba copiar detalles de su forma de boxear. Poco a poco vas construyendo tu propio estilo a partir de esos referentes.

Laura Fuertes / Redacción

P. El cine ha contribuido a crear una imagen muy épica del boxeo. ¿Se parece en algo a la realidad?

L. F. Muy poco. Muchas películas cuentan la historia de alguien con una vida muy difícil que encuentra en el boxeo una salida. Y luego están esos combates en los que un boxeador recibe golpes imposibles, cae a la lona, se levanta milagrosamente y acaba ganando. Es cine, funciona muy bien, pero no refleja nuestro deporte. Creo que mucha gente tiene una idea equivocada del boxeo porque nunca ha visto una velada en directo. Siempre les hago la misma pregunta: "¿Has visto alguna vez boxeo en vivo?". Normalmente la respuesta es que no.

P. ¿Qué descubriría alguien que fuera por primera vez?

L. F. Que es un deporte basado en el respeto. Respetamos muchísimo al rival porque sabemos el sacrificio que hay detrás: los entrenamientos, la preparación, la dieta, el esfuerzo para dar el peso... Hay que ser muy valiente para subirse a un ring. Antes y después del combate nos saludamos, saludamos al árbitro, a la esquina rival... Hay un respeto enorme entre todos. Eso es el boxeo de verdad.