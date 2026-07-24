Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

PRETEMPORADA

El Real Madrid de Mourinho se estrena con un penalti a favor en el primer minuto

El equipo blanco realiza una sesión de entrenamiento con partidillo frente al Alcorcón, parcialmente abierta a la prensa

Los jugadores del Real Madrid durante el entrenamiento celebrado este viernes en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid.

Los jugadores del Real Madrid durante el entrenamiento celebrado este viernes en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid. / Victor Lerena / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

El Real Madrid se ha inventado un nuevo formato para mostrar a sus aficionados las primeras pinceladas del nuevo proyecto de José Mourinho. No ha sido ni un entrenamiento, ni un amistoso. Ni lo contrario. Ni siquiera una sesión completa con la que tratar de sacar alguna conclusión inicial y sin duda prematura.

Se anunció la sesión como "un entrenamiento con el Alcorcón", emitida durante 50 minutos a través de la TV del club y con acceso a la prensa al estadio Alfredo di Stéfano de Valdebebas. En realidad, lo que se vieron fueron alrededor de 20 minutos de calentamiento de los jugadores de Mourinho, sin él sobre el césped, y algunos pocos más de partidillo contra el conjunto madrileño de Primera RFEF.

El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante el entrenamiento celebrado este viernes en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid.

El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante el entrenamiento celebrado este viernes en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid. / Victor Lerena / EFE

El primer once de Mourinho

Aunque no contará como un amistoso como tal, Mourinho plasmó su primer once en el Madrid después de 13 años de caminos separados. Lo conformaron dos canteranos junto a los nueve jugadores del primer equipo sanos que llevan al menos tres entrenamientos ya en las piernas: Lunin, Trent, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Mastantuono, Arda Güler, Gonzalo y los jóvenes Cestero (mediocentro) y Gabri Valero (extremo derecho, aunque jugó por la banda izquierda).

El único jugador del primer equipo ausente en el partidillo fue Fede Valverde, que regresó el miércoles a Madrid tras sus vacaciones tras el Mundial, con la confirmación de que será el nuevo capitán del equipo tras la salida de Carvajal. Rüdiger y Dumfries deberían ser los siguientes en llegar a Madrid, donde ya están los lesionados Militao, Mendy y Rodrygo, presentes en la grada de Valdebebas junto al uruguayo.

Los jugadores del Real Madrid durante el entrenamiento celebrado este viernes en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid.

Los jugadores del Real Madrid durante el entrenamiento celebrado este viernes en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid. / Victor Lerena / EFE

Para quien quiera jugar a adivino sobre los planes que pueda tener Mourinho, su primer Madrid se asentó sobre un 4-2-3-1, en el que Güler ejercía de mediapunta y Mastantuono como extremo derecho, aunque intercambiaron sus posiciones con mucha naturalidad. Poco más en esos 25 minutos abiertos.

Sin goles

Ni siquiera se vieron goles. Y eso que todo empezó, en el primer minuto del partidillo, con un penalti de un defensor del Alcorcón sobre Mastantuono. Güler agarró la pelota, pero su lanzamiento a la base del poste fue interceptado por el portero alfarero. No se vieron ni siquiera más remates.

Noticias relacionadas

Para ver algo más habrá que esperar al próximo sábado, cuando el Real Madrid afrontará su primer amistoso de verdad, frente a la Fiorentina. El calendario de pretemporada recoge también un partido contra el Ferencvaros (8 de agosto) y ante el Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera (12 de agosto).

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
  2. El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
  3. Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
  4. El Real Oviedo cierra a Carlos Fernández y dispara un mercado a ritmo vertiginoso
  5. Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
  6. Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
  7. Surrealista percance en un pueblo de Castrillón: un camión polaco queda encajado entre dos casas tras seguir las indicaciones del GPS
  8. El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros

Corte de la carretera entre Arenas de Cabrales y Sotres el próximo 28 de julio

Langreo invierte por 435.000 euros la renovación del césped del campo de fútbol de Ganzábal y el campo de Riaño

Langreo invierte por 435.000 euros la renovación del césped del campo de fútbol de Ganzábal y el campo de Riaño

El Real Oviedo vuelve a la carga por Kevin Lomónaco, central de Independiente: así está la operación

El Real Oviedo vuelve a la carga por Kevin Lomónaco, central de Independiente: así está la operación

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles en varios colores por menos de 5 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles en varios colores por menos de 5 euros

La DGT recauda en Asturias el doble de dinero que hace un año por excesos de velocidad: más de 6 millones de euros y el radar más multón es nuevo

La DGT recauda en Asturias el doble de dinero que hace un año por excesos de velocidad: más de 6 millones de euros y el radar más multón es nuevo

Refuerzan la señalización vial en la avenida de El Llano

Refuerzan la señalización vial en la avenida de El Llano

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sandwichera más barata del mercado: ideal para tus fiestas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sandwichera más barata del mercado: ideal para tus fiestas
Tracking Pixel Contents