Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Atletismo

María Pérez bate el récord de España de 10.000 metros marcha

La campeona olímpica, mundial y europea se impuso con una marca de 42:12.93 y rebajó en más de un segundo la anterior plusmarca nacional

María Pérez, nueva plusmarquista nacional.

María Pérez, nueva plusmarquista nacional. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Málaga

La granadina María Pérez volvió a escribir una página histórica del atletismo español al batir este sábado el récord de España de los 10.000 metros marcha en los Campeonatos de España que se disputan en Málaga.

La campeona olímpica, mundial y europea se impuso con una extraordinaria marca de 42:12.93, rebajando en más de un segundo la anterior plusmarca nacional de 42:14.12, establecida por Raquel González hace una década. Se trata, además, del primer récord de España que se consigue en esta edición de los Nacionales.

La atleta de Orce ofreció una auténtica exhibición sobre la pista del Estadio Ciudad de Málaga. Tras una salida muy rápida de Antía Chamosa, María Pérez tomó el mando de la prueba antes de cumplirse el primer kilómetro y comenzó a imponer un ritmo inalcanzable para el resto de participantes. En una carrera marcada por el calor, la humedad y el viento, la marchadora andaluza fue aumentando progresivamente su ventaja hasta doblar a numerosas rivales, incluidas las dos atletas que finalmente la acompañaron en el podio.

Al paso por el ecuador de la prueba ya registraba un espectacular 21:12.45 en los primeros 5.000 metros, un ritmo que hacía presagiar el asalto al récord de España. Lejos de ceder en la segunda mitad, mantuvo una marcha constante y cruzó la meta en 42:12.93, mejorando tanto la plusmarca nacional de Raquel González como su propio récord personal, que hasta ahora era de 42:24.68, conseguido el pasado año en Tarragona.

La medalla de plata fue para Antía Chamosa, que también completó una gran actuación al detener el cronómetro en 43:29.19, nuevo récord personal. El bronce correspondió a la sub-23 Aldara Meilán, otra de las protagonistas de la jornada, que rebajó igualmente su mejor marca hasta los 44:15.89, confirmando la excelente salud de la marcha femenina española.

Con la vista en el Europeo

La prueba disputada en Málaga fue la tercera competición de María Pérez esta temporada. La granadina había iniciado el curso con el título en el Campeonato de España Universitario, representando a la UCAM Murcia en Jaén, y, posteriormente, se impuso en el prestigioso Gran Premio Cantones de A Coruña.

Noticias relacionadas

Su exhibición en la capital malagueña supone la mejor carta de presentación posible para el Campeonato de Europa de Birmingham, que se disputará del 10 al 16 de agosto, donde llegará en un excelente estado de forma y con el aval de haber recuperado el récord de España de los 10.000 metros marcha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
  2. A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
  3. La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
  4. El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
  5. La gran obra del Instituto Fernández-Vega en Oviedo: 10 millones de euros para ampliar consultas, dos plantas de aparcamiento y nuevas contrataciones
  6. El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo
  7. Ágata, la pequeña ovetense que vino al mundo con una estrella: 'Solo quería que todo saliera bien y que naciera sana
  8. Gijón proyecta un nuevo auditorio para grandes eventos como el Roig Arena de Valencia mirando al mar

María Pérez bate el récord de España de 10.000 metros marcha

María Pérez bate el récord de España de 10.000 metros marcha

Cuba reconoce oficialmente su desastre demográfico en medio de nuevas presiones de EEUU y cortes de energía

Cuba reconoce oficialmente su desastre demográfico en medio de nuevas presiones de EEUU y cortes de energía

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros

Kiko Rivera reaparece desde el hospital tras sufrir un ictus y confiesa que su cuerpo "ha dicho basta" por toda la presión: "No soy una persona que busque conflictos. Me gusta vivir tranquilo"

Kiko Rivera reaparece desde el hospital tras sufrir un ictus y confiesa que su cuerpo "ha dicho basta" por toda la presión: "No soy una persona que busque conflictos. Me gusta vivir tranquilo"

Kiko Rivera reaparece desde el hospital tras sufrir un ictus y confiesa que su cuerpo "ha dicho basta" por toda la presión: "No soy una persona que busque conflictos. Me gusta vivir tranquilo"

DIRECTO | Señal en directo del incendio de la Sierra Oeste de Madrid

DIRECTO | Señal en directo del incendio de la Sierra Oeste de Madrid

VÍDEO: Los expertos coinciden: "Copia la rutina de Paula Echevarría si quieres perder grasa"

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado y las zonas afectadas por los incendios en Madrid

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado y las zonas afectadas por los incendios en Madrid
Tracking Pixel Contents