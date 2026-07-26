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MERCADO DE FICHAJES

El Real Madrid cierra el fichaje de Diomande por 120 millones

El club blanco fichará al extremo costamarfileño tras alcanzar un acuerdo con el RB Leipzig, que había rechazado una primera oferta de 100 millones

Diomande, a un paso del Real Madrid.

Diomande, a un paso del Real Madrid. / Perform

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Denís Iglesias

Madrid

El Real Madrid ya tiene a su galáctico de este verano. O esa es la etiqueta con la que llegará Yan Diomande al club blanco. El extremo de Costa de Marfil abandonará el RB Leipzig, al que llegó hace apenas un año por 20 millones de euros. Se estima que el club alemán, uno de los grandes vendedores de Europa en los últimos años, sextuplicará su inversión con una operación que rondará los 120 millones. Diomande firmará un contrato de cinco años y se convertirá en una pieza versátil para el ataque de Mourinho.

Tras dar por imposible la vía de Michael Olise, alrededor de quien el Bayern ha levantado un muro de contención pese a las filtraciones que apuntaban a que el jugador estaría dispuesto a marcharse al Real Madrid, el club blanco sacó del cajón la opción de otro futbolista al que también tenía en el radar. Un Yan Diomande que ha disputado medio centenar de partidos como profesional, suficientes para llamar la atención de media Europa.

El traspaso del extremo al Real Madrid tiene una importante carga simbólica. Primero, porque el jugador había alcanzado un acuerdo con el PSG, el gran rival del club blanco en el mercado y que ahora busca frustrar la operación de Rodri. En segundo lugar, porque aumenta la competencia real en ataque y rompe la lógica de los tres intocables: Mbappé, Bellingham y Vinicius, por ese orden.

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El brasileño y Diomande comparten agencia, ROC Nation, que desembarcará en Madrid para cerrar esta operación y buscar una solución para Vinicius. Se espera que el anuncio oficial del jugador procedente del RB Leipzig se produzca el martes, antes de que los de Mourinho viajen a Austria para realizar el stage de pretemporada. Esta semana, el equipo madridista también tiene planificado un partido de entrenamiento con, curiosamente, el Leganés, exequipo de Diomande, que percibirá el 10 % de la plusvalía generada por este traspaso.

Fuente: Sport

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