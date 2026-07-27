Julián Calero ya trabaja con Dani Villahermosa y Carlos Fernández en una semana clave para el Real Oviedo

El Real Oviedo inició ayer una semana clave de la pretemporada con la incorporación de sus dos últimos fichajes al trabajo de Julián Calero. Dani Villahermosa y Carlos Fernández completaron su primera sesión en El Requexón en una jornada de doble entrenamiento, de mañana y tarde, que abrió un calendario exigente antes del amistoso de mañana frente a la SD Ponferradina y del viaje del jueves a Alemania para medirse el sábado al FC Nürnberg.

Calero ya tiene nuevas piezas

El entrenamiento, previsto para las 10 horas en El Requexón, comenzó con diez minutos de retraso y sirvió para ver por primera vez sobre el césped a los dos últimos refuerzos del conjunto azul. Villahermosa fue uno de los primeros futbolistas en saltar al campo 4 de las instalaciones carbayonas, mientras que Carlos Fernández apareció entre los últimos, junto al guardameta Aarón Escandell.

Ya con el balón en juego, Calero volvió a sacar su carácter. Apenas habían comenzado los ejercicios de circulación cuando elevó el tono para corregir a sus futbolistas. "¿Qué es esto? ¡Intensidad en los pases!", gritó el entrenador, reclamando mayor ritmo y precisión desde los primeros compases del entrenamiento.

Villahermosa y Carlos Fernández ya trabajan con el grupo

La principal novedad sobre el césped fue la presencia de Dani Villahermosa, centrocampista de 24 años que llega procedente del Andorra tras firmar una destacada temporada en LaLiga Hypermotion. Formado en la cantera del Espanyol, donde llegó a debutar en Primera División, el catalán también pasó por el Castellón antes de convertirse en una de las piezas más importantes del conjunto andorrano.

La pasada campaña disputó 41 encuentros de Liga, con siete goles y ocho asistencias, cifras que avalan su capacidad para llegar al área y aportar desequilibrio desde la segunda línea. El Oviedo lo ha incorporado con un contrato hasta 2029 para reforzar una medular que gana juventud, creatividad y llegada.

También se ejercitó por primera vez Carlos Fernández, otro de los fichajes llamados a elevar el nivel competitivo de la plantilla. El delantero sevillano, de 30 años, llega en propiedad procedente de la Real Sociedad tras una larga trayectoria en el fútbol profesional. Formado en la cantera del Sevilla, pasó por Deportivo de La Coruña, Granada, Cádiz y Mirandés antes de aterrizar en Oviedo. En el conjunto burgalés recuperó su mejor versión con 16 goles en 35 partidos, rendimiento que convenció al club azul para apostar por él como una de las referencias ofensivas del proyecto. Firma hasta 2028 y aportará experiencia, trabajo y gol a la delantera carbayona.

Calendario exigente antes del viaje a Alemania

El entrenamiento volvió a contar con varias ausencias. Brandon Domingues continúa inmerso en la recuperación de su lesión de rodilla, mientras que Luka Ilic sigue trabajando al margen del grupo después del golpe sufrido hace dos semanas. Tampoco participó Joaquín Delgado, que continúa recuperándose de unas molestias musculares que ya le impidieron estar disponible en el último amistoso de pretemporada, aunque el extremo podría reincorporarse al trabajo con el grupo en la sesión de hoy.

Con Villahermosa y Carlos Fernández ya integrados en la dinámica del grupo, Calero sigue perfilando una plantilla que encara la recta central de la pretemporada. Tras la incorporación días atrás del lateral izquierdo Juan Cruz, el técnico dispone de más alternativas para aumentar la competencia en todas las líneas y seguir asentando una identidad basada en la intensidad del trabajo.

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Tras la doble sesión de ayer, hoy el equipo entrenará por la mañana. El miércoles, los de Julián Calero disputarán a las 20 horas un nuevo amistoso frente a la SD Ponferradina en el Marqués de la Vega de Anzo. El jueves realizarán una sesión a las 18.30 horas en el Carlos Tartiere antes de poner rumbo a Núremberg. Ya en tierras alemanas, la plantilla se ejercitará el viernes a las 19 horas para preparar el amistoso del sábado, fijado para las 13 horas frente al FC Nürnberg en el Max-Morlock-Stadion.