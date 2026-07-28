Infantino estudia crear una empresa para gestionar y vender participaciones del Mundial, según 'The Times'

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaría trabajando en una iniciativa destinada a dar entrada a capital privado en el Mundial, según publica 'The Times'. La venta de participaciones de algunas de las competiciones más importantes gestionadas por el organismo estarían dirigidas a aumentar el valor de los torneos y a transformar el modelo de gestión del fútbol internacional. Según el medio británico, el proyecto plantea la constitución de una nueva sociedad que centralizaría la explotación comercial del Mundial masculino, el Mundial femenino y el Mundial de Clubes, con la intención de captar una inversión multimillonaria e incrementar el potencial económico de estos campeonatos.

De acuerdo con informaciones publicadas por 'The Times', la propuesta ya habría sido estudiada por personas cercanas al entorno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien habría dado su beneplácito a la operación. De llevarse a término, este movimiento implicaría una privatización de entre el 20 y el 30% del capital de estos torneos y, paralelamente, las 211 federaciones nacionales que integran la FIFA recibirían una pequeña participación accionarial que, en conjunto, representaría alrededor del 20% de la empresa representando una cuantía de alrededor de 17 millones cada una. En la actualidad, esas federaciones son las que conforman la FIFA como organización sin ánimo de lucro, y en un futuro podrían incluso vender esas acciones.

Según 'The Times', esta iniciativa llevaría a la creación de una compañía que controlaría tanto la Copa del Mundo masculina como la femenina así como el Mundial de Clubes y podría derivar en el futuro a la ampliación de equipos y en que se juegue de forma más regular en lugar de los cuatro años que pasan en estos momentos entre torneo y torneo. Infantino, quien estará en el cargo de presidente de la FIFA hasta 2031, podría ser el presidente de dicha compañía a partir de que acabe su mandato.

"FIFA siempre está en la búsqueda de proyectos innovadores que puedan mejorar el desarrollo del fútbol alrededor del mundo y está siempre abierta a revisar las propuestas que se lancen. Ahora estamos empezando un proceso de consulta. Como dijo el presidente de la FIFA el pasado 18 de julio durante una reunión con todos las federaciones miembro, la prioridad ahora es desatar el potencial comercial después de la Copa del Mundo 2026", publicó el máximo organismo del fútbol mundial en un comunicado. "La FIFA toma sus decisiones de forma democrática y la propuesta que ha recibido está siendo analizada y será presentada a las 211 federaciones y al consejo de la FIFA, quienes serán los que tomen la decisión", subrayó.

"El fútbol no se vende"

Desde el entorno futbolístico han surgido voces discordantes que han pedido prudencia a la FIFA con este tipo de iniciativas. Sin ir más lejos, la propia UEFA advirtió a la FIFA de que hay "límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar".

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”Esto traspasa una línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma muy en serio. Lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Y lo mismo deberían hacer todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupe el futuro de este deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", valoran desde la UEFA.

Fuente: El Periódico