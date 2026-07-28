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EL SOBRESALTO

Joan Laporta guarda reposo tras superar una arritmia y no irá al stage de Birmingham

El último acto oficial del presidente azulgrana fue el pasado sábado, cuando recibió en su despacho del Camp Nou a Karim Adeyemi

El último acto oficial de Laporta: la renovación del contrato de Graham Hansen en su despacho.

El último acto oficial de Laporta: la renovación del contrato de Graham Hansen en su despacho. / Alex Caparros / SPO

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Redacción

Barcelona

Joan Laporta no acudirá al 'stage' de Birmigham como era su deseo para acompañar al equipo. Por razones de fuerza mayor. El presidente del Barça sufrió una indisposición hace unos días que le llevaron a ser hospitalizado en Barcelona: una arritmia cardiaca que ha superado. El último acto oficial de Laporta fue el pasado sábado, cuando recibió en su despacho del Camp Nou a Karim Adeyemi, uno de los fichajes del primer equipo masculino, y recibir a Caroline Graham Hansen para firmar el contrato de renovación de la futbolista noruega.

Laporta, este martes, ya se encontraba con fuerzas para compartir la angustiosa experiencia vivida. Pero su actividad presidencial queda totalmente restringida por unos días después del sobresalto personal. El máximo representante del club cederá el mando de nuevo a Rafa Yuste, quien le sustituyó desde la victoria electoral hasta el 1 de julio como presidente accidental, en la reunión de la junta convocada para este miércoles.

Uno de las decisiones que se tomará será la fijación de la fecha de la Asamblea de Compromisarios. La cita con los socios, que suele convocarse en octubre, tiene mayor trascendencia que en otras ocasiones. La votación más fácil será la ratificación de los directivos que permanecieron en el club durante el proceso electotal y se reincorporaron a la candidatura ganadora.

En cambio, los compromisarios deberán aprobar la petición de ampliar en 400 millones, como mínimo, la financiación del Espai Barça suscrita con Goldman Sachs por un valor de 1.450 millones de euros.

Este es el comunicado emitido por el dirigente azulgrana en su cuenta de Instagram:

"¡¡¡Todo ha ido bien!!! ¡¡¡Me han revertido la arritmia!!! ¡¡¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!!!

Estoy muy agradecido a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y al personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Han hecho un trabajo excelente. Además de su sabiduría y sus grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariño, dignificando la medicina y el juramento hipocrático.

Una prueba más de que en Barcelona y en Catalunya también hacemos muy buen trabajo y de máxima calidad. Y me siento especialmente orgulloso también de los servicios médicos del Barça, encabezados por el Dr. Xavier Corbella, y de mi jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, que han coordinado todo con gran eficiencia.

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También quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus buenos consejos, que me dieron tranquilidad, y al Dr. Brugada por recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia".

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Fuente: El Periódico

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