Willy Hernangómez y Txus Vidorreta vuelven a unir sus caminos en el Unicaja tras la gloria con España

Willy Hernangómez es el nombre del día en el Unicaja. El club de Los Guindos ha hecho oficial el fichaje del pívot madrileño por una temporada después de salir este verano del Barça. Vistió como azulgrana durante tres campañas después de aterrizar de la NBA y ahora se reúne en el inicio del nuevo proyecto cajista con Txus Vidorreta, una cara conocida con el objetivo de volver al nivel que ofreció con la selección española.

Juntos en la selección española

Precisamente, es en el combinado nacional donde coincidieron el ahora entrenador del Unicaja y el último fichaje verde y morado. Entonces, el vitoriano cajista era técnico ayudante de Sergio Scariolo junto a Jaume Ponsarnau y el malagueño Ángel Sánchez-Cañete, mientras que el pívot madrileño militaba en las filas del Real Madrid y se preparaba para dar al año siguiente el salto a Estados Unidos.

Txus Vidorreta y Willy Hernangómez ganaron juntos el Eurobasket 2015. / FEB/A. Nevado

Vidorreta y Willy compartieron filas en la selección española en 2015 y 2016. Ganaron el oro del Eurobasket 2015, después de una inolvidable semifinal ante Francia con los 40 puntos de Pau Gasol, y al año siguiente se colgaban la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río.

¿Qué ha ocurrido en estos 10 últimos años? Vidorreta no había ni siquiera empezado su mayor etapa de gloria en La Laguna Tenerife ni tampoco Willy -drafteado en 2016 en el puesto número 35 por Philadelphia 76ers, aunque sus derechos se marcharon a los actuales campeones de la NBA- había jugado con New York Knicks, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans, mucho menos en el Barça.

De vuelta al Unicaja

El destino, o mejor dicho el Unicaja, les ha colocado ahora en el mismo sendero del camino. Son dos de las piezas más reconocidas por todo el público que llegan a esta reconstrucción de los malagueños tras las salidas de Ibon Navarro y de Olek Balcerowski, en estos dos casos concretos.

Vidorreta inicia un nuevo proyecto en el Unicaja. / Álex Zea

Es decir, entrenador y jugador ya se conocen. Saben lo que es trabajar junto y si algo destaca de Vidorreta, entre otras muchas cuestiones, es la capacidad de revalorizar a sus pívots. El ejemplo más evidente es el de Gio Shermadini, al que convirtió en doble MVP de la ACB -2021 y 2023, y que llegaba después de años pobres en Málaga, en una dupla inolvidable para los canarios como es la que ha formado con Marcelinho Huertas.

Reto de gran impacto

Precisamente, una de las grandes tareas del nuevo entrenador del Unicaja es encontrarle al '5' alguien que haga de Marcelinho o de Lorenzo Brown. Fue en el Eurobasket de 2022, con Alberto Díaz y Darío Brizuela como cajistas, donde se vio al mejor Willy de los últimos años gracias a los 17.2 puntos y 6.9 rebotes que firmó a lo largo del campeonato para alzarse con el MVP. Scariolo se encargó de potenciar todas sus virtudes y de tapar sus carencias defensivas.

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Habrá que ver qué son capaces de conseguir juntos Vidorreta y Willy en esta nueva etapa que inician ambos. El deseo del jugador es conseguir un gran contrato Euroliga el próximo año, por lo que trae hambre de competición que le servirá al equipo para la reconstrucción que se inicia en un par de semanas.

Fuente: La Opinión de Málaga