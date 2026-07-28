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Zidane, designado oficialmente como nuevo seleccionador francés: "Es un sueño"

El extécnico del Real Madrid, que será presentado el mismo día de su designación como seleccionador de los 'bleu', ha planteado a la federación un ambicioso plan para los próximos 8 años

Zidane, designado oficialmente como nuevo seleccionador francés

Zidane, designado oficialmente como nuevo seleccionador francés

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Begoña González

Begoña González

Barcelona

Zinedine Zidane ha sido disignado oficialmente este martes como nuevo seleccionador francés en sustitución de Didier Deschamps. La llegada del técnico al mando de Les Bleus se ha confirmado esta misma mañana en París, en una rueda de prensa en la sede de la Federación Francesa de Fútbol a cargo de su presidente, Philippe Diallo, a pesar de que su nombre hacía días que resonaba en los medios franceses. "Es una alegría inmensa", ha asegurado el técnico ante los medios. "Estoy muy feliz por lo que me está ocurriendo hoy. Por fuera me contengo, pero por dentro estoy lleno de emociones. Estoy preparado para este desafío; es lo que me motiva", ha asegurado.

El extécnico del Real Madrid, que será presentado el mismo día de su designación como seleccionador de Les Bleus, ha planteado a la federación un ambicioso plan para los próximos 4 años, según L'Équipe. En este periodo, el técnico conduciría al equipo en la Eurocopa de 2028 en Reino Unido y la República de Irlanda. Además, en ese periodo, el exjugador también lideraría a 'les bleus' en el Mundial del 2030 que se jugará en España, Portugal y Marruecos. "Es un sueño", subrayó Zidane.

El técnico también quiso agradecer el trabajo de los empleados de la Federación Francesa de Fútbol. "En cierto modo, esto es una continuidad y, al mismo tiempo, un sueño. Durante estos cuatro o cinco años en los que he estado sin entrenar recibí propuestas para volver a dirigir a un club, pero las rechacé todas por la selección francesa, porque era lo único que quería hacer después de mi etapa en el Real Madrid. La conozco desde que era un niño: empecé en categorías inferiores y fui superando todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta, el nivel más alto. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y ayudar a que siga ganando", añadió.

La exitosa época de Deschamps

Con su nombramiento, la federación pone fin a la exitosa etapa de Didier Deschamps en la que el equipo francés consiguió la segunda estrella para Francia en el Mundial de Rusia 2018, y llegó a la final del campeonato en Qatar 2022. Así, Zidane regresará a los banquillos tras cinco años de inactividad desde que abandonara tras su segunda temporada en 2021 el Real Madrid, el único club que ha dirigido en su carrera.

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"Didier, enhorabuena por todo lo que has hecho", afirmó después Zidane. "Quiero aprovechar esta ocasión para felicitarte. Ahora se abre una nueva etapa con un nuevo cuerpo técnico. Voy a poner toda mi energía al servicio de esta selección. Tengo muchas ganas de empezar", zajó el nuevo técnico bleu. En los próximos cuatro años, el principal objetivo de Zidane será ver "jugar" a su equipo. "El estilo lo verán muy pronto. Lo explicaré en mi próxima rueda de prensa. Lo que me mueve es el juego. Fui un número diez y lo que me apasiona es crear fútbol, ir a marcar goles, el juego. He vivido 25 años en España y ya saben lo que eso significa. Sobre el terreno de juego era un líder. Ahora quiero ser un líder desde el banquillo, gracias a mi experiencia y a la idea que tengo como entrenador. Lo irán viendo poco a poco", subrayó.

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Fuente: El Periódico

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