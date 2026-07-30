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La UEFA y sus federaciones pactan un boicot a la FIFA: no participarán en las competiciones si continúa con los planes de privatizar el Mundial

Rechazan la propuesta del máximo organismo del fútbol mundial de crear una filial que comercialice sus eventos, entre ellos la Copa del Mundo

La UEFA y sus federaciones no participarán en las competiciones de la FIFA

La UEFA y sus federaciones no participarán en las competiciones de la FIFA

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EFE

Madrid

La UEFA anunció que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA, tras la reunión mantenida este jueves para estudiar la propuesta del máximo organismo del fútbol mundial de crear una filial que comercialice sus eventos, entre ellos la Copa del Mundo.

"La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados", señaló el organismo en un comunicado.

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