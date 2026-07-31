Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zonas tensionadas AsturiasAsturias se queda sin planta IndraCambios en la DependenciaMuerte en ColungaCierre viejo HUCAHospital Quirón en Cabueñes
instagramlinkedin

Tenis

Carlos Alcaraz se ejercita en El Palmar, un paso más para su vuelta a la competición oficial

El tenista murciano completa su primer entrenamiento en pistas exteriores, confirmando la recuperación total de su muñeca derecha.

Carlos Alcaraz, en su primer entrenamiento al aire libre desde que cayó lesionado en abril

Carlos Alcaraz, en su primer entrenamiento al aire libre desde que cayó lesionado en abril / Antonio Hernández/RSCC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Dioni García

El esperado regreso de Carlos Alcaraz al circuito ATP está ya a la vuelta de la esquina. Y un síntoma de ello es que este viernes, por primera vez, ha entrenado en las pistas de la Real Sociedad Club de Campo, en El Palmar. Hasta la fecha lo había hecho a cubierto en unas instalaciones privadas, pero ya ha dado un paso más.

Durante la sesión se ha visto al número 3 del mundo golpear con fuerza con su derecha, por lo que la muñeca que ha provocado que haya estado de baja desde el pasado mes de abril, cuando se retiró tras jugar el partido de primera ronda del Open de Barcelona, ya está totalmente recuperado.

Noticias relacionadas

Por ello, su regreso a las pistas en el Masters 1000 de Cincinnatti, que se disputará entre el 13 y el 23 de agosto y donde defenderá título, está ya confirmado.

Fuente: La Opinión de Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros tras sufrir una avería en verano, colocar correctamente la baliza v-16 pero no poner la placa de señalización V20: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
  3. Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
  4. El pueblo asturiano de menos de 6.000 habitantes que tiene colas kilométricas todos los días del verano para comerse un helado
  5. Multado con 200 euros tras tener un accidente, colocar la baliza v-16 de forma correcta, pero no llevar el kit obligatorio en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
  7. Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos albornoces de baño o más barato del mercado: de microfibra, absorbente y de secado rápido

Multa de hasta 600 euros y sanción en el permiso de conducir por incumplir la baja de velocidad obligatoria este verano que ya publica el BOE: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multa de hasta 600 euros y sanción en el permiso de conducir por incumplir la baja de velocidad obligatoria este verano que ya publica el BOE: la Guardia civil extrema la vigilancia

“El agua fría para perros y gatos sí, pero cuidado con darles cubitos de hielo”: el error que muchos cometen en verano

El Principado lanza una nueva línea de ayudas a autónomos del mundo rural: quiénes podrán solicitarla y qué requisitos deben cumplirse

El Principado lanza una nueva línea de ayudas a autónomos del mundo rural: quiénes podrán solicitarla y qué requisitos deben cumplirse

El estreno en Asturias del nuevo Alimerka OCB se hará esperar: no jugará un amistoso en casa hasta el 18 de septiembre

El estreno en Asturias del nuevo Alimerka OCB se hará esperar: no jugará un amistoso en casa hasta el 18 de septiembre

Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos muy grave

Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos muy grave

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: apilable uno dentro de otro para ahorrar espacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: apilable uno dentro de otro para ahorrar espacio

Indra adquiere terrenos en A Coruña para construir su segunda fábrica de vehículos blindados

Indra adquiere terrenos en A Coruña para construir su segunda fábrica de vehículos blindados

Recibe una multa más alta que su salario este verano por enfriar el coche y refrescarlo por la ola de calor: la Guardia civil extrema la vigilancia

Recibe una multa más alta que su salario este verano por enfriar el coche y refrescarlo por la ola de calor: la Guardia civil extrema la vigilancia
Tracking Pixel Contents