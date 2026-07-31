Escalar sobre el mar: el Psicobloc Master Series vuelve a A Coruña con GRAVITEO

El Puerto de A Coruña volverá a convertirse en el escenario de una modalidad de escalada en la que el mar forma parte de la competición. Del 18 al 20 de septiembre, el Psicobloc Master Series 2026 será el plato fuerte del programa deportivo de GRAVITEO Urban Sports Festival, que ocupará el Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote. Una de las imágenes más espectaculares será la de dos escaladores avanzando por vías paralelas en un muro de 16 metros levantado sobre el agua, sin cuerda, arnés ni red que detenga la caída: bajo sus pies solo estará el mar.

La cita reunirá cuatro competiciones de psicobloc, escalada de velocidad y parkour, además de experiencias para el público, música y una zona gastronómica con food trucks. Impulsado por la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de A Coruña y el Concello da Coruña, y con Estrella Galicia como patrocinador, el festival combinará pruebas internacionales, autonómicas y el Campeonato de España de Parkour frente al mar.

Puerto de A Coruña GRAVITEO llega al Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote de A Coruña. El festival de deportes urbanos, organizado por Prensa Ibérica con el impulso de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y el Concello da Coruña, y el patrocinio de Estrella Galicia y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour.

El regreso del Psicobloc Master Series

El psicobloc nació como una forma de escalar sin cuerda ni arnés, sobre acantilados donde los escaladores caen directamente al mar si cometen un error o se agotan sus fuerzas. En la competición, la roca deja paso a estructuras instaladas sobre el agua, pero se mantiene la misma esencia: cada movimiento exige técnica, fuerza y control mental y, a diferencia de la escalada convencional, el agua se convierte en la única protección y también en parte del espectáculo.

Para esta edición se levantará un muro desplomado de 16 metros de altura y siete de anchura, sobre el borde del puerto, con caídas directas al mar. El Psicobloc Master Series reunirá a 16 especialistas internacionales llegados desde distintos países —ocho mujeres y ocho hombres— que competirán en un espectacular formato de duelos eliminatorios en rutas simétricas. Su ubicación permitirá seguir de cerca cada enfrentamiento y disfrutar de una modalidad en la que la velocidad, la estrategia y la precisión resultan decisivas: quien alcanza primero la cima continúa en competición; quien falla, termina en el agua.

La competición recupera además una historia vinculada a la ciudad. El Psicobloc Master Series ya tuvo una cita en A Coruña en 2019 y regresa ahora al puerto con esta espectacular modalidad —Deep Water Soloing—, que revolucionó la competición desde su nacimiento en Bilbao en 2010.

Chris Sharma estará entre los grandes nombres presentes durante GRAVITEO. El estadounidense es una figura esencial para entender la popularización del psicobloc y el responsable de ascensiones como Es Pontàs, Alasha o Black Pearl, algunas de las líneas más exigentes abiertas sobre el mar. Tras la primera edición del festival en Barcelona, anticipó el carácter de la cita gallega: «En Galicia tendremos un gran evento de psicobloc. Va a ser espectacular, porque se escala sin cuerdas sobre el mar».

World Climbing Series 2026 / Xavier Amado

La escalada de velocidad gana protagonismo

El programa se completará con el Open Gallego de Escalada de Velocidad de la FGM (Federación Gallega de Montañismo) y el International Speed Open. Esta especialidad cambia la incertidumbre de la ruta por un objetivo concreto: subir una pared vertical de 15 metros en el menor tiempo posible. Dos deportistas parten al mismo tiempo por calles paralelas y cada apoyo, cada impulso y cada décima pueden decidir el duelo.

La escalada de velocidad se ha convertido en una de las modalidades más accesibles para el espectador y ha ganado peso dentro del calendario internacional. En Los Ángeles 2028, la escalada deportiva repartirá medallas separadas en velocidad, búlder y dificultad, lo que permitirá a los especialistas competir únicamente en su modalidad. Esta ampliación del programa llega después de que la velocidad ya contara con una prueba diferenciada en París 2024.

El International Speed Open reunirá en A Coruña a algunos de los especialistas —nacionales y europeos— más destacados de la disciplina, con Erik Noya como embajador de la prueba, en una competición que permitirá medir sobre el mismo muro a escaladores que elevarán el nivel deportivo del festival. La prueba compartirá protagonismo con el Open Gallego de Escalada de Velocidad, completando un programa que ofrecerá al público dos maneras de disfrutar de una de las modalidades más rápidas y espectaculares de la escalada deportiva.

Saltar, correr y crear: el espectáculo del parkour

La tercera disciplina será el parkour, que celebrará su Campeonato de España oficial bajo la organización de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG). Nacido de la búsqueda de una forma eficaz y creativa de desplazarse por la ciudad, este deporte convierte muros, barras, bancos y desniveles en partes de un recorrido. El cuerpo es la única herramienta para avanzar mediante carreras, saltos, recepciones, giros y equilibrios.

El campeonato ofrecerá dos maneras diferentes de entender ese desplazamiento. En Speed, el objetivo es completar los obstáculos en el menor tiempo posible, eligiendo la trayectoria más rápida. En Freestyle, la modalidad de estilo, se valoran la dificultad, la ejecución, la creatividad y la combinación de movimientos. Una premia la eficacia contra el cronómetro; la otra, la capacidad de construir una actuación propia dentro del circuito.

El parkour español cuenta actualmente con referentes capaces de competir a escala internacional. Marta Gutiérrez consiguió en 2026 el bronce en la Copa del Mundo de Montpellier y la plata en Estambul dentro de la modalidad de Speed. Eduardo Oliva alcanzó la final de Freestyle en Montpellier y Héctor Martínez hizo lo propio en Speed. También sobresale Stefy Navarro, finalista en los Juegos Mundiales de Chengdu.

Las cuatro competiciones permitirán pasar de la tensión de un movimiento sobre el mar a un ascenso resuelto en pocos segundos o a una sucesión de saltos entre obstáculos. Alrededor de ellas, GRAVITEO ofrecerá música, food trucks y experiencias para que el público recorra los espacios, conozca las disciplinas y forme parte del ambiente. Durante tres días, el agua, las estructuras deportivas y el paisaje urbano convertirán el Puerto de A Coruña en una de las principales citas de deporte urbano y cultura urbana de Galicia.