2 millones limpios y contrato de 5 años: la increíble oferta árabe que Hassan no acepta

Haissem Hassan ha experimentado tras su actuación en el pasado Mundial, especialmente en el choque ante Argentina, una revalorización importante después de un curso, el pasado en Primera División con el Oviedo, que no fue como todos esperaban. El extremo francés se resarció en lo personal con un par de actuaciones brillantes que han disparado su cotización y han vuelto a colocar su nombre en el escaparate internacional. Lo saben bien en las oficinas del club azul, donde se recibió hace algunos días una propuesta para fichar al galo, generosa en el importe del traspaso, aunque todavía alejada de los 12 millones de euros de su cláusula de rescisión, pero sobre todo muy potente en cuanto a las condiciones económicas planteadas al futbolista.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la oferta llegada del fútbol árabe prometía a Hassan un contrato de cinco años de duración con unos emolumentos anuales cercanos a los dos millones de euros netos, es decir, después de impuestos. Unas cifras prácticamente inalcanzables para la inmensa mayoría de clubes europeos y completamente fuera de mercado en competiciones como la española, salvo contadas excepciones entre los grandes de Primera División que además atraviesen una situación económica especialmente saneada. A pesar de ello, Hassan no parece, al menos por el momento, dispuesto a aceptar la propuesta.

A sus 24 años, la intención de Hassan pasa por seguir creciendo en ligas competitivas, en escenarios con mayor repercusión mediática y deportiva antes de dar un paso tan importante como el de emigrar a una competición como la de Arabia Saudí, de un escalón inferior en cuanto a exigencia competitiva. En otras palabras, quiere mantenerse en el foco. El francés siempre ha sido un futbolista convencido de sus posibilidades y tampoco el discreto curso colectivo vivido con el Oviedo en Primera División le ha hecho modificar su hoja de ruta. Al contrario, entiende que su Mundial puede abrirle puertas en campeonatos de primer nivel y considera que todavía tiene margen para asentarse en una liga europea de mayor prestigio antes de valorar un destino donde el factor económico pese más que el deportivo.

Por eso aboga por esperar a que aparezcan nuevas ofertas durante las próximas semanas de mercado. El Oviedo, sin embargo, sí veía con buenos ojos la propuesta llegada desde Arabia Saudí. No alcanza los 12 millones de euros fijados en la cláusula del jugador, pero en el club se entiende que, aunque el Mundial ha servido para poner el acento sobre Hassan, resulta complicado que algún equipo alcance una cifra tan elevada en el actual contexto del mercado.

Los azules, a la expectativa

La clave es que los azules necesitan generar ingresos mediante alguna venta para seguir reforzando la plantilla que dirige Julián Calero. Hassan y Chaira eran las dos piezas con mayor atractivo de cara al mercado, pero la lesión de hombro sufrida por el extremo marroquí ha reducido notablemente sus opciones de protagonizar una salida este verano. De este modo, Hassan queda como el futbolista con mayor cartel de la plantilla y como el principal candidato a protagonizar una operación que permita al club ganar margen económico para afrontar los últimos movimientos de un mercado que todavía se presenta muy activo en el Carlos Tartiere.

Entre esos movimientos pendientes, el nombre de Kevin Lomónaco, vieja aspiración de Jesús Martínez, es el más destacado. Negocia desde hace semanas el mexicano por el zaguero, que llegaría en propiedad para el Real Oviedo. Ese detalle, que sea del club y no del Grupo Pachuca, también supone una dificultad a la hora de inscribirlo en los márgenes del tope salarial. Solo se podría dar si antes hay una venta millonaria. La de Hassan (a la que habría que descontar el 40% de la plusvalía que iría a parar a las arcas del Villarreal) sería un paso decisivo, pero el extremo mantiene, por ahora, la puerta cerrada. Así que Lomónaco tiene que esperar.