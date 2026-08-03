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Natación artística

Iris Tió consigue un bronce para España con su solo libre en París

La catalana suma el primer bronce para España en el Europeo de París tras una brillante rutina de solo libre

Iris Tió ha sumado junto a Dennis González la primera medalla en los Campeonatos de Europa

Iris Tió ha sumado junto a Dennis González la primera medalla en los Campeonatos de Europa / Luo Yuan / Xinhua News / Contact / Europa Press

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Begoña González

Begoña González

Barcelona

Iris Tió salió a demostrar que está por encima de las supersticiones, a darlo todo y a no dejarse nada fuera de la piscina. La nadadora catalana transmitió de principio a fin el amor que siente por la natación artística con una sensibilísima interpretación de 'L’Hymne a L’Amour' que le permitió sumar el primer bronce de España en este campeonato Europeo de París. La bielorrusa Vasilina Khandoshka se colgó el oro y la alemana Klara Meyer, la plata. La rutina de la española, que vio la mejor nota en impresión artística, tuvo que conformarse con la sexta mejor nota en la dificultad de los elementos.

Khandoshka que traía la segunda dificultad más alta de la final consiguió desarrollar a la perfección su coreografía con una gran ejecución téncnica aunque a nivel artístico no llegó a emocionar, mientras que Bleyer, campeona de Europa de 2025, con su coreografía inspirada en el espacio de Ona Carbonell, consiguió 289.2463 puntos con una altísima impresión artística que defendió con confianza al serle retirado el ‘base mark’ que se le había marcado en su cuarto elemento durante la actuación.

Más allá de la final de solo libre femenino, este lunes promete ser un día grande para la selección española de natación artística. Llamadas a llegar al podio en las tres finales previstas para este cuarto día de competición europea, la primera en poner a prueba sus resultados preliminares fue Iris Tió. La catalana ha seguido siendo la gran esperanza española en esta cita, tras haber conseguido junto a Dennis González en dúo libre mixto y junto a Lilou Lluis en dúo libre femenino las dos medallas de plata que hasta ahora ostenta la selección nacional, y nadará un total de siete coreografías en este campeonato.

El regreso de Rusia

El regreso de Rusia y una serie de desafortunados ‘base marks’ están lastrando hasta ahora la participación del combinado nacional. Iris Tió y Lilou Lluís vieron una de esas penalizaciones en el primer híbrido de su rutina en dúo técnico femenino sobre el 'Verano' de Vivaldi, que las dejó fuera del podio y lo mismo ocurrió en las preliminares de la rutina de equipo libre que ha dejado a las españolas segundas seis puntos por detrás de Rusia a falta de lo que termine ocurriendo esta tarde a las 16:00h en la final. 

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En este solo femenino libre Rusia, todavía llamado equipo neutral B, aportaba la tarjeta de dificultad más alta a esta final. Valeriia Plekhanova, la más joven de toda la final con tan solo 16 años, con su coreografía ‘diálogo del alma’ sobre una canción de Los Scorpions, bordó su actuación consiguiendo hacer a la perfección dos híbridos complicadisimos de más de 16 puntos que le valieron un total de 268.9412 que la dejaron en sexta posición.

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Fuente: El Periódico

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