Pogacar confirma oficialmente que correrá la Vuelta

El equipo UAE ha confirmado este lunes de manera oficial la presencia de su líder, Tadej Pogacar, en la Vuelta que comienza el 22 de agosto en el Principado de Andorra. De hecho, el fenómeno esloveno ya había afirmado entre líneas la participación en la ronda española la misma noche en la que celebró el quinto triunfo en el Tour, tal como adelantó este diario la semana pasada.

Pogacar, en París, se despidió de varios empleados de ASO -empresa organizadora tanto del Tour como de la Vuelta- con frases como “nos veremos en España”. Durante la cena de celebración que se llevó a cabo en un restaurante cercano a la Torre Eiffel Pogacar también se lo confirmó a los compañeros de equipo. De hecho, la opción de disputar la Vuelta siempre estuvo en los planes del corredor esloveno, aunque nunca quiso desvelarlos hasta que no comprobase el estado de forma una vez acabado el Tour.

Cambio planes en 2025

En 2025, el plan de Pogacar también establecía participar en la Vuelta una vez finalizado el Tour, pero ya en la segunda jornada de descanso de la ronda francesa que se celebró en Toulouse decidió renunciar porque se sentía cansado más de cabeza que de piernas para afrontar tres semanas de competición. Esta semana viajará a Francia para animar a su pareja Urska Zigart, que está participando en el Tour femenino.

Este año, en cambio, ha dado la sensación de que Pogacar ha terminado el Tour fresco como una rosa, al menos, se le ha visto más feliz y muy comprometido con su amigo y compañero Isaac del Toro al que ayudó a conseguir la tercera plaza del podio por detrás de Remco Evenepoel y el jersey blanco por delante de Paul Seixas.

Pogacar ya corrió la Vuelta en 2019 con 20 años y acabó en la tercera plaza del podio. Se apuntó tres victorias de etapa y confirmó que se trataba de un corredor con un potencial enorme. Un año más tarde se apuntó el primero de los cinco Tours. En 2024, consiguió la victoria en el Giro y ahora quiere luchar por una Vuelta que lo define ya como el único candidato a la victoria final con un recorrido que le viene como anillo al dedo; primero con la contrarreloj inicial en Mónaco, a través principalmente del circuito de Fórmula Uno. Luego, ya en la tercera etapa (Font Romeu) y la cuarta (Andorra) tendrá opciones para asaltar el liderato y vestirse con el jersey rojo.

De hecho, desde los días finales del Tour ya se apuntaba con el concurso de Pogacar en la Vuelta, sobre todo después de que el príncipe Alberto II dejara entrever que el astro esloveno estaría en la salida de la Vuelta durante una visita a la Grande Boucle. Mónaco es la apuesta extranjera de una ronda española que también pasará por Francia y Andorra antes de empezar a descender por la Península Ibérica hacia Andalucía donde se celebrará la tercera semana de competición.

Pogacar estará acompañado en la Vuelta, principalmente, por el portugués Joâo Almeida, que el año pasado fue segundo por detrás de Jonas Vingegaard. En el equipo también participa el ciclista madrileño Pablo Torres, de 20 años, considerado como un buen valor del ciclismo español. Destaca la ausencia del catalán Marc Soler, que todavía no se ha repuesto de la caída sufrida en el Giro.

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En principio, Pogacar se encontrará enn la Vuelta con su compatriota Primoz Roglic, que ha sufrido un accidente que le ha impedido participar en la Clásica de San Sebastián y en la Vuelta a Burgos que comienza este martes. Por parte española, destacan Enric Mas, Mikel Landa, Carlos Rodríguez y Pello Bilbao, que será la última carrera que afrontará antes de retirarse. También participarán el corredor austríaco Felix Gall que terminó el Giro en segunda posición; el danés Mattias Skeljmose, sexto del Tour, y, sobre todo, Wout van Aert, que acaba de ganar la Vuelta a Dinamarca y se erige como el gran animador de la Vuelta al margen de Pogacar.