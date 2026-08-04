Manolo González, nuevo entrenador del Siroko Gijón Basketball: "Quiero alegría, que las jugadoras se desmelenen"

Desconocido para el gran público, pero convencido de su idea y de sus posibilidades, Manolo González (Pola de Laviana, 1976) se apresta a compaginar las labores de primer entrenador del Siroko Gijón Basketball, en la Liga Femenina 2, y del Grupo Covadonga, en la Primera Nacional masculina. "No quiero tristeza", asegura. Intensidad y alegría son sus dos consignas innegociables.

¿Cree que es compatible entrenar a dos equipos seniors a la vez, el Siroko femenino y el Grupo masculino?

Fue la principal condición que puse cuando hablé con Dani (Mera, hermano del CEO de Siroko, Borja, e impulsor del proyecto de baloncesto). Lo prioritario es el Siroko, en el Grupo son conscientes de la situación y nos hemos cubierto las espaldas, creo que he me rodeado bien. Si he aceptado voy a ir con todo, luego a lo mejor, por lo que sea, no me da.

¿Qué objetivos le han marcado en el Siroko?

No me han puesto ninguno concreto. Yo creo que lo interesante es que empiece a sonar la cosa, que le entre gusa a la gente, y si en primavera estamos con opciones de entrar arriba, intentarlo. ¿Por qué no?

¿Qué idea de equipo tiene?

Voy a intentar transmitir alegría, un estilo de juego rápido y de mucha defensa que lleve al contrario a pulsaciones elevadas, lo que obliga a tener una rotación todo lo amplia que se pueda. Creo que esto último fue un poco lo que falló la pasada temporada, al final hay jugadoras con molestias físicas, o que tienen cualquier situación académica, y te plantas a entrenar con ocho. Eso no puede ser.

¿Qué le pareció el Siroko de la pasada campaña?

Vi a las jugadoras un poco tristes, cabizbajas cuando fallaban o les metían canasta. No veo saques rápidos, nadie que choque en defensa... Quiero que se desmelenen, que jueguen sin miedo, que sean agresivas en toda la pista, que crean... y luego hay que formar equipo, eso es importantísimo. Todas han de saber que en el banquillo hay una o dos jugadoras que pueden sustituirlas.

Pues la temporada anterior había una jugadora, Merissah Russell, que acaparaba gran parte del juego.

Que no me fichen otra así, que no la voy a querer. Todo esto es la teoría, luego ya se verá en la práctica. El día 2 empezamos los entrenamientos.

¿Cómo es Manolo González dirigiendo en un banquillo?

Muy nervioso, lo vivo mucho. Lo primero que le pregunté a Dani era qué argumentos tenía para quererme a mí de entrenador. Y lo pusieron tan claro... me dijeron que quería que yo transmitiese mi alegría, mi pasión, me conocían bien. No sé si doy el nivel que necesitan porque aquí no vale empezar y perder diez partidos. Si no me echan, me iré yo. Dani me habla muy directo, quiere dar pasos adelante y ese lenguaje me gusta, hablamos el mismo.

Y siendo tan nervioso, ¿qué tal se lleva con los árbitros?

Al principio me costaba, pero ahora creo que lo gestiono mejor. Los aspavientos los dejo para cuando está la cosa crítica (se ríe).

¿Qué le parece el grupo que le ha tocado?

Bueno, tenemos tres equipos canarios, uno el filial del Spar Gran Canaria, que tendrá gente buena. También están los de Madrid, garantía de nivel. Pero soy súper competitivo, quiero ganar, ganar y ganar. Después ves algún rival y dices ¡uf!, pero de mano...

¿Quiénes formarán su staff?

Iván Ordóñez, que está conmigo en selecciones, es amigo y ve el baloncesto como yo; Edu, que ya estaba, es un fenómeno en scouting y nos va a ayudar en pista, tecnificaciones, los entrenos de los jueves... Pedro será el preparador físico.

Ya han confirmado varias renovaciones.

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Sí, Peces, Llanos, Hamidi... tenemos el equipo casi cerrado y se irá anunciando poco a poco. Tendremos cuatro chicas juniors del Grupo en pretemporada, vamos a partir con 14 jugadoras, voy a contar con todas.