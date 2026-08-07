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Mastantuono sale del Real Madrid cedido a la Fiorentina

El jugador argentino jugará a préstamo la siguiente campaña en el equipo italiano para ganar minutos y experiencia tras ser descartado para el nuevo proyecto de Mourinho

Franco Mastantuono jugará en la Fiorentina.

Franco Mastantuono jugará en la Fiorentina. / Perform

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Denís Iglesias

Madrid

Franco Mastantuono jugará cedido en la Fiorentina la próxima temporada. El futbolista argentino buscará redimirse en su nuevo equipo con el objetivo de adquirir la experiencia necesaria para regresar y reivindicarse en el Real Madrid. La decisión estaba tomada desde hacía días, después de que el club formalizara su interés por Yan Diomande, un extremo derecho puro. El club blanco se hará cargo del 50% de su ficha y no habrá opción de compra por parte del equipo italiano.

Hace un año, el Real Madrid terminó pagando 63 millones de euros, entre el precio del traspaso y la carga impositiva, por un jugador que no ha respondido a las expectativas generadas. Después de ser uno de los futbolistas franquicia de River Plate, incluso antes de alcanzar la mayoría de edad, el salto a España se le hizo demasiado grande.

Mastantuono contó con el apoyo público de Xabi Alonso, quien confió muy pronto en él como titular. El técnico incluso llegó a intervenir en su fichaje, cuando otros equipos como el PSG también estaban en la carrera por contratar a un futbolista que ya había debutado con la selección argentina absoluta. En su primera temporada disputó 35 partidos, en los que anotó tres tantos.

Franco Mastantuono, en su presentación con el Real Madrid.

Franco Mastantuono, en su presentación con el Real Madrid. / PABLO R.SECO / EFE

El debate sobre su destino

Con Arbeloa, sus oportunidades se redujeron, incluso después de la grave lesión que sufrió Rodrygo. Brahim terminó ocupando un flanco que esta temporada aspira a hacer suyo Diomande, un extremo puro, a diferencia del argentino, con tendencia a meterse por dentro. Aunque Mastantuono buscaba quedarse, ha terminado por entender su situación.

Entre los escenarios de salida que se plantearon para el jugador figuraba un posible regreso a River Plate, a pesar de la difícil situación que atraviesa su antiguo equipo. Sin embargo, la intención del club blanco era encontrar una solución similar a la de Endrick la pasada temporada, cuando el brasileño se marchó cedido al Lyon en el mercado de invierno. De ahí que haya elegido la Fiorentina para el jugador que firmó hasta 2031 con el Real Madrid.

La idea de esta cesión es que Mastantuono se sienta importante en su nuevo equipo y tenga un protagonismo muy diferente al papel residual que le esperaba en un Real Madrid en el que dispuso de unas semanas de reválida durante la pretemporada. Llegó a marcar un gol en el partido de entrenamiento contra el Leganés, pero no fue capaz de convencer a Mourinho.

Comunicado oficial de la Fiorentina

Mastantuono, nacido en Azul (Argentina) el 14 de agosto de 2007, se formó en las categorías inferiores de River Plate y debutó con el primer equipo con tan solo 16 años. Desde entonces, disputó 64 partidos y marcó 10 goles con la camiseta de los ‘Millonarios’.

Noticias relacionadas y más

El nuevo futbolista de la Fiorentina jugó la pasada temporada 35 encuentros con el Real Madrid entre LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa de España, en los que anotó tres goles. Además, Mastantuono es el futbolista más joven en debutar con la selección absoluta de Argentina y ha vestido en cuatro ocasiones la camiseta de la Albiceleste.

Fuente: Sport

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