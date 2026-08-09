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Courtois: "Mourinho dice las cosas como son y a mí eso me gusta"

El belga se incorpora mañana con el resto de compañeros, pero ya ha trabajado a solas en Valdebas

Thibaut Courtois se ejercitó este domingo en Valdebebas.

Thibaut Courtois se ejercitó este domingo en Valdebebas. / Real Madrid

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

Thibaut Courtois será uno de los rostros nuevo en esta semana que arranca en el Real Madrid. El belga se ejercitó en solitario en la Ciudad Real Madrid para continuar con su puesta a punto en la pretemporada. Después del entrenamiento, el guardameta habló con los medios del club para explicar su rápido regreso: "He vuelto un poco antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien haciendo entrenamientos individuales antes de estar con el equipo. Hoy ya he hecho entrenamiento de portero y me he sentido muy bien y contento de volver a los entrenos".

El madridista habló de Mourinho, al que conoce de etapas anteriores: "Es un entrenador que exige mucha disciplina, el grupo antes que las individualidades. Eso son para mí temas importantes para ganar. Es un gran entrenador y como ser humano es muy cercano. Dice las cosas como son y a mí eso me gusta. Creo que es la dirección que tenemos que tomar. Coincidimos en el Chelsea, ganamos la Premier League juntos. Tengo un buen recuerdo de él y estoy feliz otra vez de estar a sus órdenes. Esperamos trabajar bien juntos y tener años bonitos aquí”.

Descansado

Sobre las sensaciones del equipo advirtió que "estamos con muchas ganas. Personalmente, quiero ganar títulos. Es importante para el equipo, la afición y el club volver a ganar. Después del Mundial y la lesión tenía ganas de encontrarme rápido bien y ha sido el caso para poder estar listo para el entrenamiento mañana. Hay bastantes jugadores nuevos, algunos los conocemos de haber jugado contra ellos pero el Mundial ha acabado muy tarde este año y no es fácil para el entrenador que todos vengan poco a poco". Courtois declaró que Mourinho "ha dado un buen descanso a todos y eso es importante para vaciar la cabeza porque es un año muy largo y si empiezas demasiado rápido las lesiones vienen antes. Cogeremos ritmo rápido porque no hemos parado mucho tiempo y vamos a estar bien. Todo el mundo tiene ganas de estar juntos otra vez y pelear una nueva temporada”.

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Y concluyó analizando la pretemporada hasta ahora del Real Madrid: "Tenemos que ponernos a punto, seguir preparándonos. El equipo está bien. Ayer fue una buena victoria. Todo el mundo está cogiendo ritmo, los chavales se lucen y es bonito también. Al final, es prepararse porque el inicio de Liga viene rápido y va a ser duro, con partidos complicados, y el arranque es importante. Ojalá empecemos bien, terminar agosto 9 de 9 y seguir”.

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Fuente: El Periódico

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