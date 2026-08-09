Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Moto 3

David Almansa impone su ley y regresa a la senda de la victoria

El piloto español se impuso en una emocionante carrera decidida en la última vuelta, con Álvaro Carpe y Valentín Perrone completando el podio

David Almansa, durante un GP

David Almansa, durante un GP / TIM KEETON / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Moreno

David Almansa se hizo con la victoria en un disputado Gran Premio de Gran Bretaña que no se decidió hasta la última vuelta, con un nutrido grupo de aspirantes peleando hasta el final. Álvaro Carpe y Valentín Perrone completaron un podio del que se quedó fuera el segundo clasificado del Mundial, Brian Uriarte, tras irse al suelo en los últimos compases de la carrera.

Con la ausencia del líder, Máximo Quiles, que pasó por quirófano este domingo tras romperse la clavícula en la Q2 del sábado, toda la atención estaba puesta en el poleman, el local Scott Ogden. Salió bien el británico pero se vio superado por un David Almansa que partía desde la segunda fila, igual que Álvaro Carpe que se situaba segundo de un grupo bastante estirado tras las primeras curvas.

Ogden quedaba relegado a la séptima plaza mientras que su compañero, Adrián Cruces, que partía segundo, se mantenía en la zona delantera aunque iba perdiendo poco a poco. Por delante se formaba un cuarteto de españoles con Almansa, Carpe, Uriarte y Adrián Fernández que intentaban hacer el primer corte, aunque sin éxito. El cuarteto acabó convirtiéndose en una tanda de siete pilotos, todos con el cuchillo entre los dientes esperando su oportunidad. Varios valientes como Brian Uriarte lideraron en algún momento en las primeras vueltas aunque la posición era efímera, pasando de unos a otros.

Sin nadie capaz de tirar, se añadían varias unidades, con hasta 13 componentes en juego. Llegaban también las primeras caídas, con Adrián Cruces tras un toque con O'Gorman (que recibió una long lap como sanción) y Hakim Danish fuera. Poco después se iba también al suelo el poleman, Scott Ogden, dejando sin efectivos al CIP Green Power.

Tras esos contratiempos se rompía completamente el grupo dejando solo a seis pilotos en cabeza: Almansa, Carpe, Uriarte, Fernández, Esteban y Perrone. Entre ellos iba a estar la victoria, aunque quedaba más de media carrera por delante. Con rectas interminables y mucho espacio, la disparidad de trazadas dejaba poco espacio para el despiste.

Seis aspirantes y tres premios

Tan solo Almansa consiguió dominar la primera plaza durante algunas vueltas, aunque su posición no estaba ni mucho menos definida. Uriarte, campeón en Alemania y un experto en las últimas vueltas, se deshacía de su compañero en el Red Bull KTM Ajo y lanzaba el primer, aunque breve, aviso.

El sexteto continuaba agrupado aunque Joel Esteban, a dos para el final, se descolgaba de la batalla mientras que Almansa hacía un último intento en busca de su segunda victoria del campeonato tras llevarse el GP inicial en Tailandia. También se descartaba Brian Uriarte en la última vuelta, lo que suponía además perder la segunda plaza de la general, que pasaba a su compañero.

Noticias relacionadas

Esa caída rompía definitivamente la carrera y dejaba unos metros vitales a Almansa para firmar una tabajada victoria. Álvaro Carpe cruzaba finalmente segundo, con Valentín Perrone cerrando el podio.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de muebles de camping más barato del mercado: con múltiples posibilidades para disfrutar de actividades al aire libre
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador de mano 2 en 1 más barato del mercado: ideal para casa pequeñas
  4. El Oviedo está listo: victoria (3-2) e imagen valiente en la última prueba ante el Le Havre
  5. La lluvia y las tormentas eléctricas aguan la noche mágica del 'Songs for an Ewan Day' en Salinas: 'Volveremos al bosque
  6. Fallece en Gijón a los 91 años José Leopoldo Portela, fundador de Grupo Portela Hermanos
  7. Largas colas en el quiosco de La Chucha, renacido este sábado en Oviedo como cafetería: 'La acogida es tremenda
  8. Tormenta veraniega sobre Asturias: cae granizo en forma de pedruscos sobre Oviedo y los rayos causan al menos tres incendios en Boal, Villayón y Salas

Las fotos y recuerdos de la Universidad Laboral que visten el stand de Gijón en la Feria de Muestras (en imágenes)

Las fotos y recuerdos de la Universidad Laboral que visten el stand de Gijón en la Feria de Muestras (en imágenes)

La donación de un antiguo trabajador de la Universidad Laboral permite decorar el stand de Gijón en la Feria de Muestras: "No quería que se perdiera"

La donación de un antiguo trabajador de la Universidad Laboral permite decorar el stand de Gijón en la Feria de Muestras: "No quería que se perdiera"

Sombreros, gorras, gafas, globos... los pequeños "tesoros" que esconde la Feria de Muestras

Sombreros, gorras, gafas, globos... los pequeños "tesoros" que esconde la Feria de Muestras

Omar Montes hace vibrar a Gijón con su "flamenquito pa la gente guapa"

Omar Montes hace vibrar a Gijón con su "flamenquito pa la gente guapa"

El concierto de Omar Montes en Gijón, en imágenes

El concierto de Omar Montes en Gijón, en imágenes

Los últimos movimientos del Sporting: dos fichajes y una salida

Los últimos movimientos del Sporting: dos fichajes y una salida

Un tigre "gijonés" preside Colombia: Abelardo de la Espriella debe su apellido a un antepasado de Somió

Un tigre "gijonés" preside Colombia: Abelardo de la Espriella debe su apellido a un antepasado de Somió

Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco

Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
Tracking Pixel Contents