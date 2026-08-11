Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

FÚTBOL

La ausencia de Diomande eclipsa la visita del Real Madrid al Teresa Herrera

Mourinho deja en Madrid al marfileño, que no debutará con los blancos en Riazor como se había deslizado desde el club

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé.

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé. / Real Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

José Mourinho ha decidido dejar en Madrid a las estrellas mundialistas del Real Madrid, que no viajarán hasta Riazor para medirse al Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera. Los últimos incorporados (Cucurella, Mbappé, Konaté y Tchouameni) se quedan trabajando en Valdebebas y verán el partido por televisión. La noticia más sorprendente es que Yan Diomande, el marfileño fichado por los blancos por 135 millones de euros, lo que le convierte en el fichaje más caro de la historia del club blanco, tampoco estará en la expedición. El extremo, que lleva unos días ejercitándose con sus nuevos compañeros en Valdebebas, no ha sido incluido por Mourinho, que prefiere dejarle en Madrid siguiendo la preparación de la pretemporada. Por lo tanto, no se producirá el ansiado debut del flamante refuerzo blanco.

La convocatoria que trasladará el Real Madrid a A Coruña es muy parecida a la que jugó los encuentros de pretemporada en Austria ante la Fiorentina y en Hungría ante el Ferencvaros. Sí estarán Dumfries, Bernardo Silva y Carlos Espí, tres de los refuerzos de este verano, y liderará el equipo un Vinícius que tiene que ponerse aún a punto porque no lleva muchos entrenamientos. Regresa Huijsen, que arrastraba unas molestias y sigue quedándose fuera Raúl Asencio, al que el club le busca destino. Junto a ellos se suman los canteranos que están apareciendo esta pretemporada en el conjunto de Mourinho con asiduidad como el central Joan Martinez, el centrocampista Cestero o el extremo Alexis Ciria.

Los blancos disputarán ante el Deportivo la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, que se disputará en Riazor (miércoles, 21:00 horas). Unos minutos después de que se produjo el anunciado eclipse, que en A Coruña se apreciará perfectamente, lo que va a atraer a muchos curiosos a la ciudad herculina para presenciar este fenómeno.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Porteros: Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Huijsen, Trent, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries, Joan Martínez, Lamini y Mario Rivas.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

Noticias relacionadas

Delanteros: Vini Jr., Endrick, C. Espí, Brahim y Daniel Yáñez.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista
  2. Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
  3. Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo
  4. Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
  5. Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas
  6. Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
  7. En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
  8. EN IMÁGENES: Miles de romeros toman el prao Salcéu en Pravia para celebrar el Xiringüelu

Santa Bárbara confía en el éxito internacional de su nueva propuesta de artillería autopropulsada: "Van a ser los mejores carros que haya en el mercado"

Santa Bárbara confía en el éxito internacional de su nueva propuesta de artillería autopropulsada: "Van a ser los mejores carros que haya en el mercado"

Paz Vega explica el motivo de su cambio de imagen y se sincera sobre su primer verano tras la separación

Consulta aquí el orden de salida del segundo día de competición del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

Consulta aquí el orden de salida del segundo día de competición del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

Desbroces, quemas controladas, cabras y pastoreo "digital" para luchar contra los incendios, el plan contra el fuego que prueba el Principado en el parque natural de Redes

Desbroces, quemas controladas, cabras y pastoreo "digital" para luchar contra los incendios, el plan contra el fuego que prueba el Principado en el parque natural de Redes

Última hora sobre el paradero de David Bisbal tras ser una de las víctimas del terremoto de Colombia: "Dios mío... por favor"

Última hora sobre el paradero de David Bisbal tras ser una de las víctimas del terremoto de Colombia: "Dios mío... por favor"

Llanera convoca las subvenciones para clubes y deportistas del concejo, con una nueva línea para motociclismo y automovilismo

Llanera convoca las subvenciones para clubes y deportistas del concejo, con una nueva línea para motociclismo y automovilismo

Paz Vega explica el motivo de su cambio de imagen y se sincera sobre su primer verano tras la separación

Paz Vega explica el motivo de su cambio de imagen y se sincera sobre su primer verano tras la separación

Concierto de "El Drogas", exposición y mercadillo musical en el (efímero) regreso del "Derrame Rock" a Langreo: "Será la actividad estrella del otoño en Talleres del Conde"

Concierto de "El Drogas", exposición y mercadillo musical en el (efímero) regreso del "Derrame Rock" a Langreo: "Será la actividad estrella del otoño en Talleres del Conde"
Tracking Pixel Contents