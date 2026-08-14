Guía de LaLiga 2026-27
Equipos, fichajes, estrellas y las claves que necesitas para seguir la nueva temporada de LaLiga
El balón de laLiga vuelve a rodar... nuevas caras, fichajes que prometen cambiar el equilibrio de la competición y una temporada que arranca con muchas incógnitas por resolver. Veinte equipos vuelven a perseguir el mismo objetivo, aunque cada uno parte con aspiraciones muy distintas: pelear por el título, asegurar la permanencia o dar la sorpresa.
Esta guía interactiva reúne todo lo imprescindible para seguir el campeonato desde el primer día. Descubre cómo llega cada club, qué jugadores están llamados a marcar la diferencia, cuáles han sido los movimientos más importantes del mercado y qué partidos conviene apuntar ya en el calendario.
¿Cómo llega cada equipo?
Recorre las tarjetas para descubrir el punto de partida de cada club: quién manda en el banquillo, qué jugador puede marcar la diferencia y dónde están sus principales fortalezas y riesgos
Desliza para descubrir más equipos
Las 6 estrellas de LaLiga
Seis futbolistas, seis cromos y una colección para seguir de cerca. Pulsa sobre cada círculo para descubrir sus cifras.
Selecciona un jugador para abrir su ficha:
Las promesas
Seis jugadores que pueden explotar este año. Desliza el carrusel para descubrir quiénes son y por qué conviene seguirlos de cerca
Los partidos que no puedes perderte
Una selección editorial de clásicos y derbis con historia. No es el calendario completo, sino una guía de las citas que merece la pena marcar.
No hay partidos seleccionados en esta categoría.
Las fechas corresponden a la jornada fijada en el calendario oficial. El día exacto y el horario pueden modificarse posteriormente por necesidades de competición.
¿Qué equipo encaja contigo?
No se trata de decidir de qué club eres, sino de descubrir qué estilos y culturas futbolísticas se parecen más a tu forma de entender el juego
Pregunta 01
Tu resultado
¿Cuánto sabes de LaLiga?
Quince preguntas para poner a prueba tus conocimientos sobre la historia, los récords y los grandes protagonistas de la Primera División española.
Historia de LaLiga
Tu nivel es
Has acertado de 15 preguntas
Preguntas elaboradas a partir de la historia y el palmarés de la Primera División de España.
RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA
Textos y datos: José Luis Escudero (Redacción Central PI).
Coordinación: Nekane Chamorro, Marian Navarcorena y Jorge Fauró.
Dirección: Gemma Robles.