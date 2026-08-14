La Nueva España

Especial interactivo

Guía de LaLiga 2026-27

Equipos, fichajes, estrellas y las claves que necesitas para seguir la nueva temporada de LaLiga

El balón de laLiga vuelve a rodar... nuevas caras, fichajes que prometen cambiar el equilibrio de la competición y una temporada que arranca con muchas incógnitas por resolver. Veinte equipos vuelven a perseguir el mismo objetivo, aunque cada uno parte con aspiraciones muy distintas: pelear por el título, asegurar la permanencia o dar la sorpresa.

Esta guía interactiva reúne todo lo imprescindible para seguir el campeonato desde el primer día. Descubre cómo llega cada club, qué jugadores están llamados a marcar la diferencia, cuáles han sido los movimientos más importantes del mercado y qué partidos conviene apuntar ya en el calendario.

Los 20 protagonistas

¿Cómo llega cada equipo?

Recorre las tarjetas para descubrir el punto de partida de cada club: quién manda en el banquillo, qué jugador puede marcar la diferencia y dónde están sus principales fortalezas y riesgos

13 de 20 equipos

Desliza para descubrir más equipos

Los nombres propios

Las 6 estrellas de LaLiga

Seis futbolistas, seis cromos y una colección para seguir de cerca. Pulsa sobre cada círculo para descubrir sus cifras.

Selecciona un jugador para abrir su ficha:

Talento emergente

Las promesas

Seis jugadores que pueden explotar este año. Desliza el carrusel para descubrir quiénes son y por qué conviene seguirlos de cerca

Agenda de grandes citas

Los partidos que no puedes perderte

Una selección editorial de clásicos y derbis con historia. No es el calendario completo, sino una guía de las citas que merece la pena marcar.

No hay partidos seleccionados en esta categoría.

Las fechas corresponden a la jornada fijada en el calendario oficial. El día exacto y el horario pueden modificarse posteriormente por necesidades de competición.

Descubre tu afinidad

¿Qué equipo encaja contigo?

No se trata de decidir de qué club eres, sino de descubrir qué estilos y culturas futbolísticas se parecen más a tu forma de entender el juego

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Pregunta 01

Tu resultado

El examen final

¿Cuánto sabes de LaLiga?

Quince preguntas para poner a prueba tus conocimientos sobre la historia, los récords y los grandes protagonistas de la Primera División española.

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Historia de LaLiga

15

Tu nivel es

Has acertado de 15 preguntas

Novato0–5 aciertos
Aficionado6–10 aciertos
Experto11–13 aciertos
Enciclopedia14–15 aciertos

Preguntas elaboradas a partir de la historia y el palmarés de la Primera División de España.

RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA

Textos y datos: José Luis Escudero (Redacción Central PI).

Coordinación: Nekane Chamorro, Marian Navarcorena y Jorge Fauró.

Dirección: Gemma Robles.

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