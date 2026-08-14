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El insólito despido del Alavés: echa a un jugador por bajar su rendimiento y lo prueba con tecnología

El conjunto 'babazorro' despide a Nikola Maras por una caída voluntaria y continuada de su rendimiento usando datos de métricas de seguimiento

El serbio Nikola Maras, en su presentación como jugador Deportivo Alavés, el 16 de agosto de 2022

El serbio Nikola Maras, en su presentación como jugador Deportivo Alavés, el 16 de agosto de 2022 / David Aguilar / EFE

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Jordi Delgado

Barcelona

El Deportivo Alavés cerró esta semana una carpeta que tenía pendiente. Anunció definitivamente el despido disciplinario del serbio Nikola Maras por una "disminución manifiesta, voluntaria y continuada" de su rendimiento de trabajo normal o pactado. La decisión llega después de concluir el expediente contradictorio abierto por el club de acuerdo con el Convenio Colectivo AFE-LALIGA.

La entidad vitoriana explica que la resolución se sustenta en un informe incorporado al expediente que analiza "de manera integral y longitudinal" el rendimiento del futbolista durante toda su relación contractual con el Alavés.

Para elaborar dicho informe, el club recurrió a diferentes herramientas de análisis del rendimiento. En concreto, evaluó datos técnico-tácticos obtenidos a través de Wyscout, métricas de rendimiento físico competitivo procedentes de SkillCorner y registros sobre la carga y el comportamiento del jugador en los entrenamientos recopilados mediante los sistemas Catapult y WIMU.

Tras analizar estos datos, el Alavés concluyó que se había producido una "disminución manifiesta, voluntaria y continuada del rendimiento de trabajo normal o pactado" del futbolista.

El central serbio tuvo la posibilidad de presentar las alegaciones que considerase oportunas durante el expediente contradictorio, pero, según la versión ofrecida por el club, no lo hizo. Una vez finalizado el procedimiento, el Alavés comunicó a Maras la resolución de su contrato mediante un despido disciplinario.

Una relación marcada por las cesiones

Maras, que tenía contrato con el conjunto vitoriano hasta 2027, llegó al Alavés durante la temporada 2023-24 procedente del Almería, inicialmente en calidad de cedido. El defensa fue importante en el equipo que logró el ascenso a Primera División y disputó 20 partidos en Segunda hasta que una lesión de menisco frenó su progresión.

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Posteriormente, el Alavés optó por ceder al futbolista en diferentes etapas al Levante, Sporting de Gijón y Mirandés. Tras regresar a Vitoria y completar la actual pretemporada, ambas partes han puesto fin a su vinculación contractual después de la decisión adoptada por el club.

Fuente: Sport

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