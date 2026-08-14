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¿Esa mano es penalti o no? El CTA publica un manual para no perderse con las decisiones arbitrales

El documento CARD (criterios arbitrales, reglas y directrices) pretende arrojar luz a jugadores y aficionados sobre las decisiones más complejas para los árbitros

Partido entre el FC Barcelona y el Real Club Celta de Vigo en el estadio Spotify Camp Nou.

Partido entre el FC Barcelona y el Real Club Celta de Vigo en el estadio Spotify Camp Nou. / Enric Fontcuberta / EFE

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

Todos sabemos que si un defensor derriba a un rival en su área, el castigo es un penalti. ¿Y si golpea el balón con la mano? Pues unas veces es sancionable y otras no. Y no siempre es fácil para el aficionado de a pie, en ocasiones ni siquiera para los propios protagonistas, saber con seguridad si el árbitro ha tomado o no la decisión correcta.

Consciente de esas dudas, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha decidido publicar un extenso y detallado manual de criterios arbitrales, reglas y directrices, al que ha bautizado con el acrónimo CARD. Una guía que está disponible en la web del organismo arbitral, con vídeos explicativos y detalladas explicaciones sobre las jugadas más confusas, llamadas grises.

Penaltis, tarjetas, fueras de juego...

El manual, disponible en el portal del CTA, se detiene en penaltis por mano, disputas con las piernas y acciones con los brazos; tarjetas por juego brusco grave, conducta violenta e impedir ocasiones manifiestas de gol; adelantamiento en los penaltis; fueras de juego; protestas; e infracciones en la fase de ataque.

En cada uno de estos apartados se menciona cuáles son las reglas de la IFAB que regulan las acciones y cuáles son los criterios con los que los aplicarán los árbitros españoles. Todo ellos acompañado de abundantes ejemplos visuales, a través de gráficos y vídeos de jugadas reales en partidos de LaLiga y otras competiciones.

La Ley Vinícius y el VAR

"Se trata de una iniciativa que responde a nuestra voluntad de ofrecer un mayor nivel de transparencia sobre la labor arbitral y sobre los criterios técnicos que orientan nuestras decisiones. Su publicación supone un ejercicio de apertura poco habitual en el panorama arbitral internacional y representa una apuesta decidida por compartir conocimiento, explicar nuestros fundamentos y acercar el arbitraje a quienes viven y sienten el fútbol cada fin de semana", defiende el presidente del CTA, Fran Soto, en declaraciones difundidas por el propio organismo.

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El portal recoge también un apartado con las principales modificaciones reglamentarias que se aplicarán a partir de esta temporada. Destacan la obligación de abandonar el terreno de juego durante un minuto tras una atención médica; la aplicación de la 'Ley Vinícius' para los jugadores que se dirijan a un rival con la mano en la boca; el matiz en los penaltis con doble toque accidental; y la intervención del VAR en segundas amarillas y saques de esquina evidentemente erróneos.

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Fuente: El Periódico

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