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El Atlético de Madrid ficha al ‘Cuti’ Romero hasta 2031

Después del principio de acuerdo entre clubes, el central viajó el jueves a la capital de España para pasar el viernes el pertinente reconocimiento médico y formalizar su contrato con su nuevo equipo

El Atlético de Madrid ficha al ‘Cuti’ Romero hasta 2031.

El Atlético de Madrid ficha al ‘Cuti’ Romero hasta 2031. / EFE

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EFE

Madrid

El Atlético de Madrid ha fichado al central argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, procedente del Tottenham y que ha firmado por cinco temporadas con el club rojiblanco, hasta el 30 de junio de 2031, según anunció este sábado la entidad colchonera.

Después del principio de acuerdo entre clubes, el central viajó el jueves a la capital de España para pasar el viernes el pertinente reconocimiento médico y formalizar su contrato con su nuevo equipo, antes de sumarse al trabajo a las órdenes de Diego Simeone, que lo dirigirá en el Atlético de Madrid a partir de este curso.

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