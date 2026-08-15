Las cinco grandes novedades de la Liga 2026/27: del nuevo calendario al balón inteligente

LaLiga 2026/27 que arranca este sábado trae novedades que van más allá de las evidentes, de los regresos a Primera de Deportivo, Racing y Málaga o de las llegadas de Bernardo Silva, Gordon y Mourinho. Estrena el campeonato un nuevo calendario, con cambios visibles desde la primera jornada y de nuevo hay que aprenderse matices diferentes en el arbitraje, tanto en el de campo como en el que se ejerce desde el VAR.

Como cada temporada, se introducen nuevos matices en las decisiones arbitrales, tanto en las que se toman a pie de campo con en las intervenciones del VAR. Sobre las primeras, el CTA se ha propuesto limitar las pérdidas voluntarias de tiempo. Si un sustituido no abandona el campo en 10 segundos, su relevo no podrá entrar hasta al menos un minuto más tarde. Quienes sean atendidos sobre el césped deberán permanecer un minuto fuera del campo. Si es el portero, deberá hacerlo un jugador de campo en su lugar.

En cuanto al VAR, se aplican en LaLiga las dos grandes novedades del Mundial. Es decir, se revisarán las segundas tarjetas amarillas que muestre el árbitro de campo y se corregirán errores evidentes en la concesión de saques de esquina. No ocurrirá así si el colegiado ha señalado saque de puerta, aunque sea palmario que no era la decisión correcta.

LaLiga estrenará este año un balón llamado “inteligente”, provisto de un chip interno que permite detectar cualquier golpeo y situarlo de manera precisa en el tiempo. Una tecnología que permitirá precisar el ‘frame’ exacto en el que el VAR debe comprobar un fuera de juego, en lugar de hacerlo a ojo como hasta ahora.

Ese sensor también permitirá eliminar controversias sobre si el defensor ha tocado el balón antes de golpear a un atacante; sobre quién ha sido el último futbolista en golpear una pelota dividida; o sobre si ha habido o no doble toque en la ejecución de un penalti.

El balón de LaLiga 2026/27 / LALIGA

Una de las novedades más llamativas es inminente. Los 10 partidos de la primera jornada del campeonato se van a disputar en siete días diferentes de tres semanas distintas. La fecha inaugural arranca este sábado (19.30 horas) con el Alavés-Getafe y finalizará el jueves 27 (21.00 horas) con el Barça-Athletic.

LaLiga desdeñó la posibilidad de arrancar la competición el próximo fin de semana y en su lugar decidió aplazar los partidos de los equipos con jugadores presentes en las semifinales del Mundial: Barça, Real Madrid, Atlético, Athletic, Real Sociedad y Betis. El sorteo del calendario ya tuvo en cuenta esa variable, propiciando dos enfrentamientos directos entre los afectados.

Además, el mal estado del césped de Balaídos llevó este mismo jueves al aplazamiento del Celta-Osasuna previsto para este domingo. En resumen, este fin de semana solo se juegan cinco partidos: Alavés-Getafe y Sevilla-Rayo el sábado; Racing-Villarreal y Espanyol-Levante el domingo; y Deportivo-Elche el lunes.

El Alavés-Getafe será el partido inaugural de LaLiga. / L. Rico / EFE

Desde el año 2013, cuando se suprimió un partido a mitad de agosto, la temporada de selecciones se venía estructurando en cuatro o cinco parones con dos partidos cada uno: septiembre, octubre, noviembre, marzo y junio en los años sin grandes campeonatos.

Esta temporada se estrena un nuevo calendario que mantiene intacto el número de partidos internacionales, comprimiéndolos en cuatro parones. Se fusionan las ventanas de septiembre y octubre, dando lugar a un ‘superparón’ de dos semanas y media con cuatro encuentros.

De este modo, LaLiga parará tras la 7ª jornada, el 20 de septiembre, y se retomará el 11 de octubre. En noviembre las selecciones se concentrarán la semana del 9 al 15 y en marzo lo harán en la que va del 22 al 28. El parón de junio se celebrará con la temporada de clubs ya concluida, como es habitual.

Cambia también la ubicación de la Supercopa de España, tanto en el calendario como en su sede. Estambul toma el relevo este año de Arabia Saudí, que organiza la Copa Asia y no dispone de estadio libre para acoger la competición, con el compromiso de retomar su polémico acuerdo con la RFEF en la edición de 2028.

Noticias relacionadas

En cuanto a las fechas, los clubs protestaron por su coincidencia con la semana de Reyes, unos días muy familiares en los que futbolistas y resto de empleados se veían obligados a estar una semana entera lejos de sus familias. Atendiendo a esta demanda, la RFEF ha reubicado el torneo en febrero, entre los días 2 y 7. Las semifinales, por cierto, serán Barça-Atlético y Real Sociedad-Real Madrid.