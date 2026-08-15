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España se proclama campeona del mundo de gimnasia rítmica tras una histórica actuación

El conjunto sénior español logra el título del All-Around y consigue plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El conjunto sénior de España de gimnasia rítmica.

El conjunto sénior de España de gimnasia rítmica. / Europa Press

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EP

El conjunto sénior de España de gimnasia rítmica, formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles, ha conquistado este sábado la medalla de oro en el All-Around del 42º Campeonato del Mundo, que se está disputando en Fráncfort (Alemania), y con ello ha logrado una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Es el segundo oro de su historia 35 años después del firmado en Atenas en 1991.

En las instalaciones del Festhalle, el equipo español compitió en esta final desde el Grupo B y obtuvo 57.450 puntos en total. Primero consiguió 28.950 puntos en la rotación mixta de tres aros y dos pares de mazas, a razón de 7.300 en su ejecución y 7.750 en su habilidad artística, con 13.900 de coeficiente de dificultad.

Y luego logró 28.500 puntos en la rotación de cinco pelotas, a tenor de 7.150 en su ejecución y 8.050 en su habilidad artística, con 13.300 de coeficiente de dificultad. La cifra acumulada, esos 57.450 puntos, situó a las pupilas de Alejandra Quereda en el liderato del All-Around durante un buen rato, hasta que acabase el Grupo C de la competición.

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La incertidumbre, con retraso incluido sobre el horario previsto por la organización del certamen, se mantuvo sobre hasta conocerse la nota del conjunto de Japón tras su rotación de cinco pelotas. Finalmente, las niponas recibieron ahí 28.150 puntos, para un total de 56.700 que valió la medalla de plata; Brasil, con 55.500 puntos, amarró el bronce.

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Fuente: El Periódico

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