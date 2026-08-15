María Pérez, tras conquistar el oro: "Es un orgullo llegar hasta aquí"

Paul McGrath y María Pérez han demostrado de nuevo que a España le va mucho la marcha. En poco menos de diez minutos, el catalán y la andaluza lograron dos medallas de oro más que merecidas, con una comodidad y superioridad sorprendentes. En el caso de María, ha batido el récord mundial de esta nueva prueba de media maratón.

"Feliz, no me esperaba marca ni nada. Las condiciones y la temperatura eran idóneas, pero la verdad que se nota la cuesta cuando llevas unas cuantas vueltas. Agradecer esto a todos los españoles y a Miguel Angel López. No era fácil, ya que éramos muchos y era estrecho. Hemos sabido salvarlo de la mejor manera", aseguró la granadina tras conquistar el oro.

Paul McGrath y María Pérez logran la medalla de oro / RFEA - SPORTMEDIA

María tuvo un bonito gesto con su competidora y amiga íntima, Antonella Palmisano. "Me habría gustado que Antonella hubiese ido al podio, la corona la ha hecho su madre para la campeona. Yo siempre quiero a mis rivales en la mejor forma posible. Le he dicho que se meta para adentro. Ahora cuando vea a Paul le daré la enhorabuena. Otra vez la marcha salvando al equipo español y nos merecemos ese respeto"

"Y con Paul McGrath hemos hecho un gran resultado. Tres finalistas. Orgullo llegar hasta aquí. Un sueño ser campeón de Europa y muy feliz", finiquitó. Es el segundo doblete español de estas características después de que María y Álvaro Martín hicieran lo propio en Berlín 2018, aunque aquella prueba fue de 20 kilómetros marcha. La andaluza batió el récord de España.

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Con esta victoria en Birmingham, María Pérez amplía un palmarés de leyenda que incluye cuatro oros mundiales y dos europeos a nivel individual, dos oros continentales por equipos, un oro y una plata olímpica y un premio como atleta del año en 2025 otorgado por World Athletics. La gallega Aldara Meilán, de 19 años y entrenada por José Antonio Quintana, concluyó novena con un tiempo de 1h34:53 en su debut europeo.

Fuente: Sport