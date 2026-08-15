Otras dos medallas en marcha: plata de Miguel Ángel López y bronce de Raquel González

El atletismo español completó la mañana más exitosa de su historia en los Europeos de Birmingham con la plata de Miguel Angel López (38 años) y el bronce de Raquel González (36) en la maratón de marcha, que se unen a los oros logrados por María Pérez y Paul McGrath en la media maratón para aupar a España de la decimosexta a la séptima posición en el medallero.

Miguel Ángel López es una de las grandes estrellas de la marcha española, a quien tan solo ha faltado una medalla olímpica que se le escapó en los Juegos de Río'16 cuando era el gran favorito. Oro en el Mundial de Pekín en 2015 (20 km) y en los anteriores Europeos (35 km), el murciano sumó otra gran medalla "quizá en mis últimos Europeos", como dijo días atrás.

Con la mejor marca de inscripción, el anárquico húngaro Bence Venyercsan marcó el ritmo desde el inicio (21.40 en el quinto kilómetro y 42.56 en el décimo). Ahí tenía 37 segundos de sobre el murciano, los italianos Massimo Stano (oro en 20 km en los Juegos de Tokio'20), el galo Aurélien Quinion y Dani Chamosa. Por detrás iban José Manuel Pérez y Manuel Bermúdez.

Miguel Ángel López, en pleno camino hacia la plata / RFEA - SPORTMEDIA

Al paso por el kilómetro 20, los dos avisos frenaron al magiar (1h:24.36), que ya tenía a 22 segundos a Miguel Ángel López, quien lo atrapó en el 27. Ahí se produjo un giro brutal, ya que el español pareció marcharse, pero Venyercsan resurgió y arriesgó (debió recibir otro aviso), mientras que por detrás Stano tiró y se situó en cabeza. Él y el húngaro marchaban en cabeza en el 35 (2h:27.06), con el español a cuatro segundos y Orsoni a 25.

Era la más emocionante de las cuatro pruebas. En el 37 (2h:35.20), el discípulo de José Manuel Corchete estaba a nueve segundos del dúo cabecero y tenía 52 segundos de ventaja sobre Orsoni. Con Stano por delante, Venyercsan volvía a tener problemas y el campeón de España de 35 km esperó para dar un hachazo espectacular que lo llevó a la plata y... casi al oro.

Ganó Stano con un sombrero (2h:56.49), con Miguel Ángel López a tan solo ocho segundos (récord de España, 2h:56.59) y el húngaro en el 'pit lane' tras su tercera paleta roja, lo que dio el bronce a Quinion (2h:59.29). Venyercsan fue sexto, Dani Chamosa (hermano de Antía) séptimo y finalista (3h:02.02), José Manuel Pérez noveno (3h:03.50) y Manuel Bermúdez, 17º (2h:10.38).

Raquel González logró un bronce de enorme valor / RFEA - SPORTMEDIA

Raquel González es otra veterana histórica de la marcha española, a la que han retirado muchas veces. Sin embargo, la catalana es una competidora extraordinaria y una enamorada del atletismo que responde siempre a la confianza de la selección y que venía de colgarse una plata de ley en 35 km hace dos años en los Europeos de Roma.

Con una inteligencia brutal, la catalana supo interpretar su rol a la perfección y no se volvió loca cuando la polaca Katarzyna Zdzieblo y las italianas Eleonora Giorgi y Sofia Fiorini se marcharon. En el km 10 (47:34) estaba a 21 segundos y en el 20 (1h:34.06) estaba ya a 57 segundos. Sin embargo, Giorgi empezó a perder terreno y en el 25 Raquel González le dio caza para situarse tercera (la transalpina acabó retirándose).

Noticias relacionadas

La única amenaza era la 'cuarentona' griega Ntrimspioti, oro en 20 km y en 35 km en Múnich'22). La transalpina rompió a la polaca en el 30 (2h:20.13) y convirtió el resto de la prueba en una exhibición. Había que sufrir y la española lo hizo para acabar celebrándolo. Ganó Sofia Fiorini con récord mundial (3:15.11), Zdzieblo fue plata (3h:19:50) y la mataronesa Raquel González logró un enorme bronce con 3h:20.49. Lucía Redondo acabó séptima y finalista (3:28.28), con Laura Monje décima (3h:30.41).

Fuente: Sport