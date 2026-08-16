Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

NATACIÓN

España prolonga la fiesta de los relevos en el Europeo

El equipo femenino y masculino del 4x100 estilos consiguió billete para las finales del Europeo

Dos nuevas finales para España.

Dos nuevas finales para España. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

La natación española prolongó la auténtica fiesta que está viviendo de las pruebas de relevos en estos Europeos de París, tras lograr este domingo la clasificación tanto para la final femenina como para la masculina del 4x100 estilos.

Billete que en el caso del cuarteto femenino, Irene Ciércoles, Alba Vázquez, Laura Cabanes y María Daza, vino acompañado de un nuevo récord de España, tras nadar en las preliminares en un tiempo de 4:01.32 minutos

Un segundo menos que la anterior plusmarca nacional vigente con un crono de 4:02.38 desde los Europeos disputados en 2021 en Budapest, en los que España no pudo acceder a la final.

Todo lo contrario de lo que ocurrió este domingo en la capital francesa en el que el equipo español arrebató a Polonia por 78 centésimas el último billete en juego para la lucha por las medallas.

Menos agónica fue la clasificación del cuarteto masculino, que accedió a la final con la sexta mejor marca de todos los participantes tras nadar en la series matinales en un tiempo de 3:32.98 minutos.

Un registro insuficiente para que Iván Martínez Sota, Nil Cadevall, Isak Fernández y Luca Hoek pudieran mejorar el récord de España vigente desde los Mundiales de Roma 2009 con un registro de 3:32.11.

Garach y Otero, eliminados en las series del 400 libre

Una final a la que no pudieron acceder ni Carlos Garach ni Paula Otero que cayeron eliminados en las series de los 400 libre.

De nada le valió a Garach rebajar con claridad su hasta ahora mejor registro de la temporada, ya que los 3:47.96 minutos que firmó el granadino fueron insuficientes para el pasaporte para la final de la que el andaluz se quedó a 1.63 segundos.

Noticias relacionadas

Más lejos del corte, a casi cinco segundos, se quedó Paula Otero que concluyó las series en decimoquinta posición con un tiempo de 4:17.03 minutos.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias
  2. Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: 'Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados
  3. Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
  4. Muere un montañero tras sufrir una caída cuando hacía una ruta por Somiedo
  5. Asturias se consolida entre los destinos turísticos mejor valorados de España: mejora su nota y solo tiene una región por encima
  6. Los Fuegos deslumbran a Gijón con su ritmo, colorido y su magia: 'La traca final ha sido impresionante
  7. La tragedia en la montaña de Somiedo: el leonés de 75 años que falleció tras una caída hacía una ruta con su hija, yerno y nieto
  8. Dos jóvenes heridos graves tras una agresión con una botella rota durante las fiestas de Navia

Canteli arremete contra la declaración de zonas tensionadas en Oviedo: "La obsesión por intervenir la propiedad privada hay que cortarla"

Canteli arremete contra la declaración de zonas tensionadas en Oviedo: "La obsesión por intervenir la propiedad privada hay que cortarla"

Covadonga Tomé reclama al Gobierno de Barbón que deje a un lado su "apuesta" por las universidades privadas

Covadonga Tomé reclama al Gobierno de Barbón que deje a un lado su "apuesta" por las universidades privadas

La productividad de los funcionarios, bajo escrutinio: otros municipios ven difícil medirla con los plazos de proyectos, como plantea Villaviciosa, cuya fórmula pide extender FADE

La productividad de los funcionarios, bajo escrutinio: otros municipios ven difícil medirla con los plazos de proyectos, como plantea Villaviciosa, cuya fórmula pide extender FADE

El PSOE de Oviedo pide reparar la senda junto al campo de golf de Las Caldas

El PSOE de Oviedo pide reparar la senda junto al campo de golf de Las Caldas

Cubera

Moreda, al estilo "Minecraft": el original ascensor urbano (con una estética que remite al popular videojuego) ya está instalado en La Cadena

Moreda, al estilo "Minecraft": el original ascensor urbano (con una estética que remite al popular videojuego) ya está instalado en La Cadena

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente microondas más barato del mercado: tiene diez programas automáticos y cuatro funciones de descongelación

España es el país de la UE con más subida interanual de emisiones de CO2

España es el país de la UE con más subida interanual de emisiones de CO2
Tracking Pixel Contents