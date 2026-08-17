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Rafa Jódar lidera a una selección española sin Alcaraz en la Copa Davis

España disputará su eliminatoria de la Copa Davis contra Chile el 19 y el 20 de septiembre

Rafa Jódar, en Cincinnati.

Rafa Jódar, en Cincinnati. / MATTHEW STOCKMAN / Getty Images via AFP

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EFE

Rafa Jódar y Dani Mérida, dos de las sensaciones de la temporada en el circuito ATP, liderarán a la selección española en la eliminatoria de la Copa Davis contra Chile en el Parque Estadio Nacional de Santiago los días 19 y 20 de septiembre.

El capitán español, David Ferrer, anunció este lunes los jugadores que participarán en esta confrontación en busca de un puesto en la fase final de Bolonia (Italia). Además de Jódar y Mérida el capitán español contará con Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.

España estuvo exenta de la primera ronda de la Copa Davis 2026, en tanto que Chile superó como local por 4-0 a Serbia, y según Ferrer, en declaraciones a la Federación Española (RFET), "tiene un muy buen jugador como es (Alejandro) Tabilo, que ya es top-40 y está haciendo muy buenos resultados. (Cristian) Garín, aunque este año no ha competido a su nivel siempre es peligroso, al igual que (Nicolás) Jarry o (Tomás) Barrios".

"La Copa Davis tiene eso, cuando juegas por tu país hay jugadores que igual no llevan un buen año pero se crecen", precisó.

“Estoy muy contento por el compromiso que han adquirido todos los jugadores sabiendo que no va a ser una eliminatoria fácil, porque vienen de una gira de muchas semanas viajando en Estados Unidos”, aseveró Ferrer.

Para Jódar, undécimo en la clasificación ATP, este duelo le permitirá debutar con el equipo nacional de la Copa Davis. Además, lo hará como número uno. “Es un jugador que apuntaba maneras, pero está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo y con opciones de acabar top-10. Creo que es algo muy bueno para para el tenis español”, apuntó el capitán.

Mientras, el madrileño, de 19 años, aseguró que "es una ilusión tremenda poder representar a la selección española por primera vez". "Tuve la oportunidad de hacerlo como 'sparring' hace dos años en Valencia, fue una experiencia increíble y no me quiero imaginar cómo es hacerlo como jugador”, apuntó.

“Tengo muchas ganas de jugar mi primera eliminatoria en Copa Davis, sé que en Chile serán partidos muy difíciles, pero bueno, creo que el equipo está con muchas ganas. Seguro que todos los jugadores y todo el staff estará con muchas ganas de darlo todo y poder avanzar a la siguiente eliminatoria”, añadió Jódar.

Mérida, de 21 años y cuadragésimo en la ATP, indicó que "el año está yendo muy bien" y está "muy motivado haciendo buenos torneos", a la vez que aseguró que, para él, "es un sueño jugar la Copa Davis", competición que ha visto muchas veces desde pequeño.

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Martín Landaluce, otro joven valor del tenis español, con 20 años, ya sabe lo que es jugar con la selección española, al participar la pasada campaña en Suiza, donde coincidió con Jaume Munar y Pedro Martínez, claves en el subcampeonato de la 'armada' la pasada edición, en la que perdieron en la final ante la anfitriona Italia.

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Fuente: El Periódico

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