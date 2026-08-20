El Getafe gana 3-1 al Partizán y toma ventaja en la eliminatoria

El Getafe, con goles de Enes Ünal, Andrés García y Johan Mojica, ganó 3-1 al Partizán en el choque de ida de la ronda previa de la Liga Conferencia.

Ünal adelantó al Getafe en la primera parte con un remate de volea a pase de Mojica. Antes del descanso, empató Seck tras culminar un contragolpe y en la segunda parte, pese a la expulsión por doble amonestación de Abdel Abqar, el conjunto azulón reaccionó con dos tantos al final de Andrés García y Mojica (minutos 87 y 90).