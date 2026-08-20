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LIGA CONFERENCIA

El Getafe gana 3-1 al Partizán y toma ventaja en la eliminatoria

Ünal adelantó a los madrileños en la primera parte con un remate de volea a pase de Mojica

El centrocampista del Getafe Ramón Terrats (i) lucha con Vukasin Durdevic, del Partizán, en el partido de play-off de la Liga Conferencia

El centrocampista del Getafe Ramón Terrats (i) lucha con Vukasin Durdevic, del Partizán, en el partido de play-off de la Liga Conferencia / SERGIO PÉREZ / EFE

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EFE

El Getafe, con goles de Enes Ünal, Andrés García y Johan Mojica, ganó 3-1 al Partizán en el choque de ida de la ronda previa de la Liga Conferencia.

Ünal adelantó al Getafe en la primera parte con un remate de volea a pase de Mojica. Antes del descanso, empató Seck tras culminar un contragolpe y en la segunda parte, pese a la expulsión por doble amonestación de Abdel Abqar, el conjunto azulón reaccionó con dos tantos al final de Andrés García y Mojica (minutos 87 y 90). 

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