LIGA CONFERENCIA
El Getafe gana 3-1 al Partizán y toma ventaja en la eliminatoria
Ünal adelantó a los madrileños en la primera parte con un remate de volea a pase de Mojica
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
El Getafe, con goles de Enes Ünal, Andrés García y Johan Mojica, ganó 3-1 al Partizán en el choque de ida de la ronda previa de la Liga Conferencia.
Ünal adelantó al Getafe en la primera parte con un remate de volea a pase de Mojica. Antes del descanso, empató Seck tras culminar un contragolpe y en la segunda parte, pese a la expulsión por doble amonestación de Abdel Abqar, el conjunto azulón reaccionó con dos tantos al final de Andrés García y Mojica (minutos 87 y 90).
- El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca
- Nayib Bukele irrumpe en las vallas publicitarias de Oviedo: 'Soy su fan total y me sé sus discursos de memoria; es el mejor presidente del mundo
- Fallece un hombre al sufrir un infarto en plena calle en Gijón
- Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
- Las Terrazas del Pery mantiene su uso hostelero en Gijón: cambio de nombre y reapertura tras una reforma exprés
- Cristina Pedroche recorre cientos de kilómetros para volver a comer en un restaurante asturiano perdido en el monte: 'Tienen el mejor arroz con pitu
- Paula Echevarría va con Miguel Torres y amigos al merendero de moda de Asturias: con alquiler de parrillas y paelleras para hacer la comida allí mismo
- Localizan un cuerpo sin vida de un hombre cerca del parque de Invierno de Oviedo