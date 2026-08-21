Flick tendrá en el Barça el nueve que pedía

Apurará hasta el último día Deco para darle a Hansi Flick el nueve que lleva pidiendo el entrenador desde hace meses. No se lo puede negar. Flick ha sufrido desde que llegó en 2024 los rigores de la maltrecha economía del Barça, el corsé del fairplay, y después de dos títulos de Liga sólo había pedido un refuerzo prioritario: el sustituto de Robert Lewandowski.

Lo pidió en junio, en julio y en agosto, y, de momento, no ha llegado. Es más, el drama de haber perdido a Lewandowski (120 goles en cuatro temporadas), se ha agravado con la marcha de Ferran Torres (65 goles en cuatro temporadas y media), el sustituto más natural del delantero polaco. Deco admitió que la función que desempeñaba Torres, con capacidad para jugar en las bandas, está compensada con los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, contratados, sin embargo, antes de que el valenciano llegara a un acuerdo con el París Saint Germain y el club pidiera su traspaso.

Hamza Abdelkarim salta por encima del portero del Al Ahly en el Gamper. / Dani Barbeito / SPO

Habrá movimiento

"Seguramente haremos algún movimiento", aceptó Deco a la conclusión del Gamper, sin poder precisar el quién, el cuánto ni el cuándo. La excelencia sería Julián Álvarez por los 100 millones ofertados al Atlético y antes de volar a Elche este domingo (21.30 h). De lo contrario, ha de ser un nombre consensuado con Flick. El técnico ha de aprobar la alternativa. De ahí que no paren de salir nombres que presuntamente persigue el Barça.

"Todavía estamos buscando un nueve". Repitió Flick el miércoles la misma frase dos meses más tarde, sin ánimo de crítica. "Deco ha hecho un trabajo fantástico hasta ahora y tengo la esperanza de que todo se va a resolver. Confío en él", manifestó un comprensivo Flick después de la presentación y el amistoso ante el Al Ahly (2-1).

Anthony Gordon recibe el consuelo de un jugador del Al Ahly tras fallar un penalti en el Gamper. / Dani Barbeito / SPO

"Deco ha hecho un trabajo fantástico hasta ahora y tengo la esperanza de que todo se va a resolver. Confío en él", manifestó un comprensivo Flick por la ausencia del fichaje prioritario que pidió

Sabe el técnico, sin embargo, que el director deportivo se enfrenta al gran reto del mercado. De ahí que no lo haya conseguido. "Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será difícil sustituir a Robert, es un delantero que ha marcado una época", admitió Deco para compartir con la hinchada la complejidad de la empresa, acaso como atenuante por no haber llenado aún el vacío dejado por Lewandowski. Ni real ni figuradamente. Nadie ha venido en su lugar. Durante la pretemporada se ha trampeado con Hamza Abdelkarim, el nueve egipcio que sí tiene el Barcelona Atlètic.

Abdelkarim es el máximo anotador del equipo. Ha jugado todos los partidos. "Hamza es un buen delantero. Podemos verlo cuando ataca los centros", dijo Flick, ponderando una de sus virtudes y de las que no anda sobrado el equipo.

Rodri y João Cancelo, sentados en la grada, sin poder participar en el Gamper. / Dani Barbeito / SPO

"Un líder"

Era el cuarto gol del joven futbolista (18 años), de quien destacó su olfato de gol en el primer amistoso de Birmingham al anotar un doblete -"si hay una ocasión, tienes que estar ahí, y él estuvo ahí"- y a quien le observó este miércoles la capacidad para aguantar el balón en las salidas directas desde la defensa. Sin embargo, Flick quiere un futbolista ya contrastado. Al igual que los incorporados este verano para compensar la juventud de la plantilla con dosis de experiencia y saber estar. El paradigma es Rodri. "Un líder", según Flick.

"Rodri demostró en el Mundial que es uno de los mejores del mundo. Dio estructura al equipo, organiza bien el juego, puede decidir si jugar más rápido o más lento y también ayuda mucho a la defensa", destacó Flick. Rodri tiene 30 años, João Cancelo ha cumplido 32, Gordon tiene 25 y Adeyemi 24. Rompe la norma Jesse Bisiwu (18), una oportunidad de mercado.

Flick desea un ariete contrastado, en la línea de inyectar madurez al equipo

Flick habla con Adeyemi al final del partido frente al Al Ahly. / Dani Barbeito / SPO

Fichajes para mejorar

"No fichamos a Rodri por quitárselo a otro equipo. No hemos entrado en la lucha con el Madrid. Lo hemos fichado por lo que puede aportar", explicaba Deco, recordando que "todos los fichajes tienen un sentido", ya que el propósito del Barça "es tener mejor equipo cada año".

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No le faltarán a Flick las tradicionales limitaciones para comenzar la Liga por la falta de fichajes o de inscripciones. Y, como siempre, expulsó las excusas. "Tenemos un equipo fantástico y estaremos preparados en Elche", garantizó.