El Betis asalta Mestalla con un solitario gol del canterano Pablo García

Un gran gol de volea del canterano Pablo García (m.83) tan solo cuatro minutos después de salir al campo dio este martes su segunda victoria del curso al Betis en Mestalla, que volvió a estallar contra el Valencia, su técnico y la directiva.

Pese a que los valencianistas mejoraron su imagen ofensiva, no fueron capaces de marcar gol por segunda jornada consecutiva.

Apenas tres días después del empate sin goles ante el Celta, el Valencia volvió a jugar en un estadio de Mestalla que acabó frustrado y enfadado ante la falta de ocasiones claras de su equipo.

Para mejorar su ataque, Corberán dio entrada a Hugo Duro para acompañar a Danjuma, pero, a su vez, siguió con la línea de cinco en defensa, aunque con dos novedades, la entrada de Maffeo y la ausencia de Gayà, sustituido por Jesús Vázquez.

Desde el inicio, el Betis acaparó el balón. El equipo de Manuel Pellegrini entró al partido con calma y tiró de posesiones largas, sin dejarle apenas el balón a los valencianistas, pero tener mucha pelota no fue sinónimo de atacar.

El Valencia salió decidido a dejar atrás su mala imagen ofensiva y, en la primera media hora, fue el único equipo que logró crear peligro.

En el minuto cuatro ya avisó con una buena llegada de Sato, pero el tiro del japonés salió cruzado. Mucho más clara fue la doble ocasión de Danjuma y Sato en el minuto 12, pero Valles salvó a los verdiblancos. Diez minutos después, Diakhaby lo intentó con un testarazo tras un córner que salió desviado.

Al Betis le costaba salir y construir jugadas ante la presión adelantada del Valencia y, más allá de un par de llegadas seguidas al área de Dimitrievski que rechazó la defensa y una volea de Fornals que despejó Guido, no inquietó a los valencianistas.

El equipo de Pellegrini, que cambió a toda su defensa de la victoria contra la Real Sociedad, no lograba conectar con Antony, Cucho y Riquelme, y, con el paso de los minutos, el Valencia no mantuvo su intensidad y el partido se igualó.

Tras el descanso, el Betis volvió a dominar a través de la posesión, pero apretó el acelerador. El equipo sevillano comenzó a encontrar a Antony, que puso un buen centro con el exterior al que llegó Tárrega antes que Cucho y Corberán no quiso esperar para hacer cambios.

Tampoco esperó mucho más Pellegrini, que dio entrada a Fran García y a Isco en busca de su magia.

Nada más entrar, el excanterano valencianista trató de sorprender desde lejos al ver adelantado a Dimitrievski. Pero no pudo. Parrott también lo intentó nada más ingresar en el verde, pero su tiro se marchó rozando un poste y en los minutos finales ambos equipos se volcaron en ataque en busca de los tres puntos.

Jesús Vázquez no encontró rematador por segundos, pero el Betis sí. Pablo García salió a la contra y abrió para Fran García, que le devolvió el balón y, a media altura y de volea, firmó el 0-1.

Noticias relacionadas

El Valencia arrinconó al Betis en los minutos finales con el desborde de Otorbi, pero Sadiq falló varias oportunidades claras mientras volvió a sonar el cántico “¿dónde están los fichajes?” y “Corberán, dimisión” en un Mestalla irritado.