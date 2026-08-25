Diomande cierra las presentaciones 'fantasma' del Real Madrid con los 'highlights' que justificaron sus 140 millones

Yan Diomande ha cerrado este martes la ronda de presentaciones ‘fantasma’ del Real Madrid. Diecinueve días después de hacerse oficial su fichaje, el costamarfileño protagonizó un acto privado en Valdebebas, sin aficionados ni medios de comunicación. Acompañado por su familia, Florentino Pérez y Pirri, presidente de honor del Real Madrid, firmó simbólicamente el contrato que le vincula al club hasta 2033 y posó con el dorsal 25.

Como sucedió con Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, Carlos Espí y Marc Cucurella, el jugador no compareció en rueda de prensa. El gran protagonista fue el vídeo con sus mejores acciones, destinado a explicar la apuesta de 125 millones de euros fijos y otros 15 en variables realizada por el Madrid. La recopilación mostró los regates, los goles y la verticalidad que exhibió durante su explosión en el RB Leipzig, donde firmó 12 tantos y nueve asistencias la pasada temporada.

Diomande, en su debut oficial con el Real Madrid / DANI BARBEITO

El club incluso incorporó la jugada del gol de Espí frente al Espanyol para completar sus primeros ‘highlights’ vestido de blanco. Diomande inició la acción que terminó dando al Madrid la victoria, dentro de una primera aparición oficial de media hora en la que todavía tuvo poco impacto. Ya había debutado durante la pretemporada frente al Schalke.

De la timidez a “morir por Mourinho”

Diomande no habló durante el acto, pero el propio Real Madrid ya había difundido sus primeras palabras después de sus entrenamientos iniciales. “Estoy orgulloso y feliz porque este era mi sueño”, afirmó en Realmadrid TV. Allí reconoció la exigencia de su nuevo destino: “Aquí es más difícil. Es normal porque es el club más grande. Hay que trabajar más que en otros clubes para ser el mejor del mundo”.

En aquella entrevista institucional también agradeció la confianza recibida y señaló directamente a Mourinho: “Quiero dar las gracias al entrenador porque tuvimos una conversación antes. Estoy aquí gracias a él y al club”. Diomande se definió entonces como una persona reservada: “Soy un poco tímido a la hora de hablar y quiero aprender la dinámica del equipo para ayudar a conseguir muchos éxitos juntos”.

Diomandé jugó sus primeros minutos ante el Schalke / AGENCIAS

El tono fue diferente en la posterior entrevista concedida a SportyTV. Diomande contó que primero habló con Juni Calafat y después recibió una llamada de Mourinho, que lo sorprendió dirigiéndose a él en francés alrededor de las cinco de la madrugada. “Me dijo que era importante para él. Le respondí que, si quería que fuese, por supuesto que iría. Es el Real Madrid y, cuando te llama, no puedes decir que no”, relató.

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También abordó el peso de convertirse en el fichaje más caro de la historia del club. “Han pagado mucho dinero porque creen en mí. ¿Por qué iba a tener miedo? No siento ninguna presión. Voy a hacer lo que pueda sobre el campo, a controlar lo que puedo. Dios hará el resto”, aseguró. Mucho menos tímido se mostró al explicar el poder de convicción de su nuevo técnico: “Si juegas para Mourinho, quieres morir por Mourinho. Todos estamos preparados para morir por él”. Diomande podrá hablar ahora sobre el césped. Después de una aparición en Cornellà, este jueves (21.00 horas) tendrá la posibilidad de estrenarse como madridista en el Santiago Bernabéu frente a la Real Sociedad.

Fuente: Sport