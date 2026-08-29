MotoGP
Bezzecchi, 'poleman' de récord en el reino de Marc Márquez
El italiano partirá desde la primera plaza tras parar el cronómetro en un registro histórico de 01:44.962; Marc saldrá segundo y Àlex tercero
Queralt Uceda
Lo vivido en la clasificación en MotorLand (Aragón) no tuvo ningún tipo de sentido. Un récord destrozado, pulverizado de una forma sublime, y un crecidísimo Marco Bezzecchi imponiéndose al rey indiscutible del trazado: Marc Márquez. Saldrá el piloto de Cervera, siete veces vencedor de un GP en suelo maño, en la segunda plaza. Su hermano Àlex será el mejor escolta... o el peor. También es muy fuerte en sueño maño.
La realidad es que la Q1 prometía ya emociones fuertes desde un inicio. En realidad, como el resto de la clasificación al completo. Ya el viernes los registros habían estado muy apretados y, al salir a pista tras la FP2 que lideró Marco Bezzecchi, los pilotos ya venían puestos a tono.
Para la primera sesión de la clasificación, el medio delantero y el blando trasero fue la opción unánime. La primera referencia la marcó Luca Marini, al parar el crono en el 1:46.247 en su primera vuelta lanzada. La realidad es que iba a estar muy lejos del tiempo definitivo al término de la Q2. Pero regresando al inicio de la qualy, venían muchos cascos rojos por detrás... entre ellos Diogo Moreira y Pecco Bagnaia.
Pecco asaltó el liderato, pero no pudo contra un Diogo Moreira que prácticamente corre en casa, en un circuito en el que ha entrenado mucho a lo largo de su vida. Más de una décima rebajó el brasileño en una Q1 en la que ya se estaban manejando ritmos muy rápidos a falta de cinco minutos para el final.
Pero tan solo tres minutos después, Moreira, que había sido desplazado de nuevo por Bagnaia en la salida de boxes para el segundo 'round', se fue al suelo en la curva 2. Pero la caída no le impidió el pase a Q2, quedándose, eso sí, a 21 milésimas de Pecco, que puso el 1:45.820.
El inico de la Q2 fue un auténtico espectáculo. En la segunda vuelta lanzada, Marc puso el 1:45.136, destrozando el récord de pista que estableció Bezzecchi ayer (1:45.455). Pero precisamente el italiano no había dicho la última, y lo rebajó por 0.152, 0.471 en comparación del que él mismo logró durante la jornada del viernes en la Practica. Una brutalidad.
Segunda tanda a falta de cinco minutos para el final, la mayoría de pilotos ya había pasado por boxes para montar nuevos neumáticos y buscar el 'time attack' definitivo.
A falta de un minuto y medio, la bandera amarilla ondeaba en las curvas ocho y nueve por una caída de Pedro Acosta, sin consecuencias para el murciano, que salió por su propio pie de la escapartoria pero que no podría mejorar su registro.
'Bezz' estaba imparable. Márquez mejoraba su mejor registro pero entonces el de Noale lograba lo impensable: bajar al 1:44.962. Y no hubo quien pudiese toserle. Ni tan solo el '93' en su propio jardín, y pese a que lo intentó marcando un impecable segundo sector en su última vuelta lanzada. Cometió errores, y el '72' no se los permitió.
Saldrá desde la pole el segundo clasificado en la lucha por el título, con los hermanos Márquez al acecho. Se quedó a 89 milésimas el de Ducati Lenovo, por las dos décimas de Àlex.
Sin duda, una de las clasificaciones más emocionadas y apretadas del curso. Los doce pilotos clasificados en Q2, separados por menos de un segundo.
Fuente: Sport
- Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
- Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
- Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
- Una violenta borrasca cruza Asturias y deja en minutos un reguero de daños: la calle Uría de Oviedo convertida en un canal, bajos inundados en Avilés y Antromero casi sale por los aires
- Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón
- Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles