Valdés volverá a acoger una de las etapas del Rallye Princesa

El Rallye Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo contará en este 2026 con dos etapas que recorrerán quince concejos diferentes hasta formar los más de 130 kilómetros cronometrados y uno de ellos será Valdés.

Un vehículo de competición durante el reagrupamiengo del puerto de Luarca en 2025 / Cedida a LNE

Casi la mitad de la prueba se desarrollará a través de los tramos de tierra del concejo del occidente de Asturias, que un año más seguirá siendo vital en el desarrollo de primera cita asturiana del Supercampeonato de España de Rallyes.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, en la presentación del Rallye Princesa 2025. / Cedida a LNE

Durante la jornada del viernes 11 de septiembre, y tras la multitudinaria salida de la Calle Uría de Oviedo del jueves, los pilotos se desplazarán hasta el concejo de Valdés para disputar cuatro tramos cronometrados que contarán con muchas novedades respecto al 2025. La calidad del terreno y sus diferentes posibilidades hacen que la organización haya podido elegir más de 60 kilómetros con zonas inéditas.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, destacó la importancia del Rallye Princesa para el concejo: "Es una colaboración muy importante con una de las grandes marcas de Asturias. Para nosotros significa promoción y proyección. Nos posiciona en un evento que es de toda Asturias y conseguimos que venga al Occidente. Luarca tendrá un plus de promoción, pero los frutos serán recogidos por el tejido económico local".

Los nombres de los tramos que este 2026 se correrá en Valdés son Valle del Esva y Fonte Baxa, siendo este último un homenaje a uno de los lugares turísticos más importantes de la zona: "Es un jardín botánico espectacular y el número de visitantes en este 2026 ya es de récord. Para nosotros es un enclave turístico importante y estamos muy orgullosos de que cada año más gente lo esté descubriendo", añadió Óscar Pérez.

"Estamos muy agradecidos por todo el apoyo y esfuerzo que hacen desde Valdés, concejo que se ha convertido en uno de los puntos clave de nuestra prueba. Hoy en día no se podría entender el Rallye Princesa sin su apoyo" comentó Ulpiano Nosti, director de carrera de la prueba.

La acción dará comienzo el viernes 11 de septiembre a las 14:28 horas con la disputa del primer tramo y durante la jornada los pilotos contarán también con un reagrupamiento en el puerto de Luarca, dejando una de las imágenes más espectaculares de todo el Supercampeoanto de España de Rallyes.