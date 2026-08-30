La ronda española
Pogacar está en Barcelona para ser operado por el doctor Xavier Mir en la Dexeus
El ciclista fue trasladado en ambulancia desde Valencia a la capital catalana.
Xavier Mir, uno de los mejores especialistas del mundo en traumatología, es el médico que tratará a Tadej Pogacar y el encargado de la intervención quirúrgica para reducir la fractura desplazada de la clavícula izquierda que el número uno del ciclismo mundial se hizo en la caída que lo apartó de la Vuelta en la octava etapa de competición.
Pogacar fue trasladado en ambulancia desde València a Barcelona y a las 2 de la madrugada ingresó en el Hospital Universitari Dexeus, donde permanecerá hasta que le den el alta una vez realizada la intervención y pueda ya viajar a Mónaco donde resida.
La rápida intervención se enmarca en las intenciones del UAE de salvar el final de temporada donde Pogacar aspira a una tercera victoria en el Mundial de Montreal (27 de septiembre) y a un sexto triunfo en Lombardía (10 de octubre).
Los pilotos de moto
Mir es el especialista que trata a todos los pilotos de MotoGP cuando sufren fracturas por las caídas y está considerado como uno de los mejores traumatólogos del mundo en lesiones del tronco superior, mano, muñeca, brazo, codo, hombro y clavícula. Trata no sólo a deportistas lesionados sino a artistas, como músicos, cuando sufren lesiones que afectan a su profesión.
Es el fundador del ICATME (Institut Català de Traumatologia i Medicina de l'Esport) y fundador del equipo médico del Mundial de motociclismo, junto a uno de los mejores internistas de la medicina europea, Ángel Charte.
Estos últimos años ha reducido quirúrgicamente las fracturas de corredores como Iván García Cortina, David de la Cruz y hace unas temporadas a Purito Rodríguez cuando se cayó en el Giro.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 1.000 euros por llevar el coche a las fiestas del pueblo tras durante la operación retorno: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un praviano de 33 años acaba en el hospital tras ser atacado por un enjambre de avispas: 'Me vi rodeado de repente, se me echaron encima
- Silvia González, la profesora praviana de 39 años que sacó un 10 en las oposiciones de junio y que ahora tiene plaza fija 'enfrente de casa
- El perfil de la nueva consejera de Derechos Sociales: dama de hierro con guante de seda, pero de armas tomar
- Ánimo, que vas a ser Papa': la divertida despedida de los alumnos del grupo de confirmación de Cangas del Narcea al cura Juan José Blanco