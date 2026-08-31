Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Deporte femenino

Las claves del acuerdo histórico de la Federación Española para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el acuerdo lleva meses cerrado y en activo y ya hay jugadoras que se han interesado para poder beneficiarse de él

Alexia Putellas e Irene Paredes en el Mundial

Alexia Putellas e Irene Paredes en el Mundial / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laia Bonals

Laia Bonals

Es una grandísima noticia para el fútbol femenino. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el acuerdo para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección lleva meses cerrado y en vigor con una de las mejores clínicas del país. Este es un paso pionero para el deporte femenino en España que, según ha podido saber este medio, lleva en marcha desde el primer trimestre del año. Según fuentes cercanas al vestuario, es un acuerdo que agrada mucho a las futbolistas y algunas de ellas ya se han interesado por el acuerdo y cómo poder beneficiarse de él.

Acuerdo pionero

Alexia Putellas lo hacía público en la entrevista con El País. "Para mí es un avance enorme porque la federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar", confesaba la capitana de la selección, que valoraba muy positivamente el acuerdo al que ha llegado la RFEF. Esta no es una medida para disuadir de la maternidad a las futbolistas mientras están en activo, sino que quiere dotar a las deportistas de otra opción más para que no tengan que descartar la maternidad por culpa de su carrera deportiva. Así como también lo fue el plan de conciliación que permite a las futbolistas que hayan sido madres poder tener a sus hijos cerca en desplazamientos y concentraciones.

Precedentes

FUTPRO, el sindicato de futbolistas mayoritario del fútbol femenino, fue el primero en alcanzar un acuerdo con un centro referente en reproducción asistida, con el objetivo de acompañar y apoyar a sus afiliadas en sus proyectos de maternidad. De ahí, otros países vieron la solución a una necesidad que cada vez está más sobre la mesa de las futbolistas. Y ahora es la RFEF quien llega a un acuerdo de máximos que beneficia a las futbolistas de la selección y se convierte en la primera Federación en el mundo en alcanzar un acuerdo sobre este tema. Aún, por eso, quedan por hacerse públicos detalles del acuerdo, que se explicarán en la presentación que está pendiente.

Noticias relacionadas y más

Presentación oficial

Todo apunta a que a finales de septiembre tendremos más respuestas, ya que el ente federativo quiere hacer una presentación oficial del plan, aunque lleve ya meses en marcha. Ahí se desgranarán los detalles y se explicará cómo se ha llegado a dicho acuerdo. El acto está previsto para finales de mes.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
  4. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  5. El refugio en Asturias de Emilio Aragón: un pueblo del interior de poco más de 400 habitantes y una impresionante finca con vistas a las montañas
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las dos mantas XXL de salón más barata del mercado: para que todos puedan acurrucarse cómodamente
  7. Cristina Prida ya tiene plaza fija de maestra en Asturias con 28 años: 'Conseguirlo depende de muchos factores, desde el tribunal que te toque hasta el baremo que tengan el resto de compañeros
  8. El difícil encaje en Asturias de cuatro universidades ante la previsión de que los estudiantes sigan menguando: 'Habrá que reclutar a alumnos internacionales', coinciden rectores y exrectores

Exhibición de los bomberos en el barrio de Teatinos dentro de sus fiestas populares.

Exhibición de los bomberos en el barrio de Teatinos dentro de sus fiestas populares.

Los niños de Teatinos juegan a ser bomberos de Oviedo por un día: «Se les ilumina la cara cuando nos ven llegar»

Los niños de Teatinos juegan a ser bomberos de Oviedo por un día: «Se les ilumina la cara cuando nos ven llegar»

Salen a la luz las primeras imágenes de la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Bienvenida a la familia, pequeña Tessa. Te amamos"

Salen a la luz las primeras imágenes de la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Bienvenida a la familia, pequeña Tessa. Te amamos"

El análisis del Oviedo a cargo de la futbolista Laura Díaz: Un oasis en tierras de molinos

El análisis del Oviedo a cargo de la futbolista Laura Díaz: Un oasis en tierras de molinos

El sensual posado de Belén Esteban deja al descubierto el polémico tatuaje que comparte con Juls Janeiro: ¿Casualidad o copia?

El sensual posado de Belén Esteban deja al descubierto el polémico tatuaje que comparte con Juls Janeiro: ¿Casualidad o copia?

El sensual posado de Belén Esteban deja al descubierto el polémico tatuaje que comparte con Juls Janeiro: ¿Casualidad o copia?

El sensual posado de Belén Esteban deja al descubierto el polémico tatuaje que comparte con Juls Janeiro: ¿Casualidad o copia?

Las inesperadas declaraciones de Carlo Costanzia a las puertas del hospital tras convertirse en padre por segunda vez: "¿Qué me va a importar?"

Las inesperadas declaraciones de Carlo Costanzia a las puertas del hospital tras convertirse en padre por segunda vez: "¿Qué me va a importar?"

El "Encuentro con los maestros" estudia cambiar de sede, tras diez años en Ribadedeva

El "Encuentro con los maestros" estudia cambiar de sede, tras diez años en Ribadedeva
Tracking Pixel Contents