Las claves del acuerdo histórico de la Federación Española para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección

Es una grandísima noticia para el fútbol femenino. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el acuerdo para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección lleva meses cerrado y en vigor con una de las mejores clínicas del país. Este es un paso pionero para el deporte femenino en España que, según ha podido saber este medio, lleva en marcha desde el primer trimestre del año. Según fuentes cercanas al vestuario, es un acuerdo que agrada mucho a las futbolistas y algunas de ellas ya se han interesado por el acuerdo y cómo poder beneficiarse de él.

Acuerdo pionero

Alexia Putellas lo hacía público en la entrevista con El País. "Para mí es un avance enorme porque la federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar", confesaba la capitana de la selección, que valoraba muy positivamente el acuerdo al que ha llegado la RFEF. Esta no es una medida para disuadir de la maternidad a las futbolistas mientras están en activo, sino que quiere dotar a las deportistas de otra opción más para que no tengan que descartar la maternidad por culpa de su carrera deportiva. Así como también lo fue el plan de conciliación que permite a las futbolistas que hayan sido madres poder tener a sus hijos cerca en desplazamientos y concentraciones.

Precedentes

FUTPRO, el sindicato de futbolistas mayoritario del fútbol femenino, fue el primero en alcanzar un acuerdo con un centro referente en reproducción asistida, con el objetivo de acompañar y apoyar a sus afiliadas en sus proyectos de maternidad. De ahí, otros países vieron la solución a una necesidad que cada vez está más sobre la mesa de las futbolistas. Y ahora es la RFEF quien llega a un acuerdo de máximos que beneficia a las futbolistas de la selección y se convierte en la primera Federación en el mundo en alcanzar un acuerdo sobre este tema. Aún, por eso, quedan por hacerse públicos detalles del acuerdo, que se explicarán en la presentación que está pendiente.

Presentación oficial

Todo apunta a que a finales de septiembre tendremos más respuestas, ya que el ente federativo quiere hacer una presentación oficial del plan, aunque lleve ya meses en marcha. Ahí se desgranarán los detalles y se explicará cómo se ha llegado a dicho acuerdo. El acto está previsto para finales de mes.