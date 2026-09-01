Oviedo, un año más, como estandarte del Rally Princesa de Asturias

El Rallye Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo volverá a llevar a la capital del Principado como uno de sus principales estandartes. Un año más, Oviedo seguirá formando parte del nombre de una prueba que está completamente integrada en la ciudad y que va mucho más allá de un mero acuerdo publicitario. La relación entre ambas partes se extiende a diferentes momentos clave de un rally que recorrerá quince concejos y contará con más de 130 kilómetros cronometrados.

Salida de la prueba en la Calle Uría de Oviedo. / Cedida a LNE

Oviedo lucirá como nunca el jueves 10 de septiembre con la tradicional salida protocolaria en la Calle Uría, uno de los actos más multitudinarios de la competición y que cada año reúne a miles de aficionados en el centro de Oviedo. El acto, que será a las 19:00 horas, servirá de punto de partida para una edición que contará con dos etapas y diez tramos cronometrados.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez, puso en valor la relación entre la ciudad y una prueba que año tras año lleva el nombre de Oviedo por diferentes puntos de Asturias: "Para nosotros es un orgullo contar con una prueba tan importante en España como es el Rally Princesa. Juntos hemos formado una alianza que trae a miles de personas a Oviedo durante la semana de la prueba".

La concejala de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez, durante la entrega de premios. / Cedida a LNE

Pero la presencia de Oviedo no se limitará a la salida. La capital asturiana volverá a ser uno de los principales puntos de referencia de la competición, con una asistencia en la zona de La Florida que permitirá a los aficionados acudir andando desde el centro de la ciudad a ver tanto los vehículos como diferentes espectáculos que se desarrollarán dentro de un espacio que repite ubicación por segundo año.

La edición de 2026 se celebrará del 10 al 12 de septiembre y será puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys. Dos jornadas de competición, diez tramos y más de 130 kilómetros cronometrados que concluirán cuando el ganador levante al cielo de la Plaza de los Ferroviarios de Oviedo el trofeo que la Casa Real otorga cada año.