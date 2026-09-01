El Real Oviedo se prepara para enfrentarse al Burgos: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate dos entradas dobles para vivir el partido en directo

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo frente al Burgos el próximo domingo 6 de septiembre a las 16.15 horas.

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