El Real Oviedo se prepara para enfrentarse al Burgos: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate dos entradas dobles para vivir el partido en directo
El choque se disputará el domingo 6 de septiembre en el Carlos Tartiere a las 16.15
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L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo frente al Burgos el próximo domingo 6 de septiembre a las 16.15 horas.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol en directo!
Para ello, solo debes rellenar el formulario que aparece a continuación con tus datos personales. El ganador se comunicará por teléfono o correo electrónico.
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