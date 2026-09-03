El Rally Princesa de Asturias renueva más del 30% de su recorrido

El Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo se renueva de cara a su 63ª edición, una de las citas más emblemáticas y señaladas del calendario automovilístico nacional.

La prueba mantendrá la esencia de lo vivido durante su pasada edición, aunque introducirá un itinerario significativamente modificado para aumentar el nivel de exigencia. La cita ovetense supondrá el séptimo desafío del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) así como también será puntuable para certámenes monomarca como el Clio Trophy Spain Tierra, la Sandero Eco Cup, la Copa Kobe Motor y el International Iberian Trophy.

La estructura general del rally mantendrá parte de lo visto en 2025, fijando el epicentro de la etapa del viernes en la zona del concejo de Valdés y sus alrededores, donde se completará la primera jornada de competición. Un enclave que acoge por segundo año consecutivo cuatro tramos espectaculares y un reagrupamiento en pleno puerto de Luarca.

De cara a la etapa del sábado, la acción regresará de nuevo al centro del Principado de Asturias para completar las especiales restantes y celebrar el desenlace del evento. Tramos en los que se incluye el Acuartelamiento Cabo Noval, complejo militar que volverá a ser protagonista, aunque con un recorrido diferente al visto hasta ahora. Este tramo cronometrado, como ya se venía haciendo, contará con varias zonas de público marcadas para que todos los aficionados puedan disfrutar de un enclave espectacular.

Asistencias de la prueba en el barrio ovetense de La Florida / Danny Photo

Dentro del itinerario de esta 63 edición, la gran novedad radica en el diseño de los tramos cronometrados, que contarán con un 36,43% de su itinerario completamente renovado. Estas modificaciones afectarán a todas y cada una de las especiales del rally, dotando de nuevos alicientes al recorrido de la emblemática prueba asturiana.

Lo que no cambian son aspectos clave como la espectacular salida en la Calle Uría de Oviedo, en pleno centro de la capital asturiana, ante miles de aficionados. De la misma manera, se mantiene por segundo año consecutivo el parque de trabajo en el barrio de La Florida, permitiendo que cualquier persona pueda acudir a pie a ver los vehículos de competición.

No hay que olvidar que la afición juega un papel fundamental en los rallys, por lo que su buen comportamiento y la colaboración con el personal y voluntarios del evento son clave para el correcto desarrollo del fin de semana. Desde la organización recuerdan a los espectadores que no se puede caminar por el tramo 30 minutos antes de la salida del primer vehículo, ni cruzar o caminar por el mismo una vez iniciado. Además, señalan la obligatoriedad de colocarse en las zonas de público habilitadas o en lugares altos y seguros, contando con que al ser un rally de tierra, las piedras y el polvo también son un factor más tener en cuenta.